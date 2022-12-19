На месте снесенного ДК 50-летия Октября в Воронеже возведут жилкомплекс высотой до 25 этажей

Архитектурная комиссия рассмотрела проект жилого комплекса с досуговым центром, которые планирует возвести местная ФК «Аксиома» на месте снесенного ДК 50-летия Октября на улице Ворошилова в центре Воронежа. Как отметили в региональном отделении Союза архитекторов, «обсуждение получилось самым эмоциональным с момента начала работы архкомиссии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам архитектора проекта Дениса Маркина, комплекс из трех секций от 12 до 25 этажей – является компромиссным решением, якобы достигнутым с горожанами и позволяющим возвести жилье и сохранить «функциональное наполнение места». Под этим определением господин Маркин имел ввиду помещения для занятий в кружках, кроме того, дополнить общественное пространство должен комплекс Музея космонавтики. На рассматриваемой территории (на пересечении улиц Ворошилова и Летчика Колисниченко) запланированы благоустроенный сквер «с открытым доступом для всех желающих».

В Союзе уточнили, что по итогу обсуждения архкомиссия рекомендовала проработать вариант «перемещения доминантной секции в глубину корпуса, учтя вопросы инсоляции». Эксперты посчитали, что ее высота может быть увеличена с учетом уменьшения этажности рядовых секций. Также застройщику рекомендовано представить вид объекта со стороны цирка и подобрать «более лаконичную архитектуру зданий».

Снос ДК на улице Ворошилова прошел в конце февраля. Тогда представители «Аксиомы» пояснили, что реновация здания бывшего дворца нецелесообразна. Компания в 2021 году по итогам открытого аукциона приобрела здание «полтинника» площадью 10,3 тыс. кв. м с прилегающим парком на 2,2 га за 509 млн руб.

Андрей Цветков