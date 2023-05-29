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Власти разрешили построить в центре Воронежа на месте ДК 50-летия Октября 30-этажный жилой дом

Архитектурная комиссия повторно рассмотрела концепцию жилого комплекса с досуговым центром, который финансовая компания «Аксиома» планирует построить на месте ДК имени 50-летия Октября (известен в городе как «Полтинник») в центре Воронежа. Об этом сообщили в региональном отделении Союза архитекторов.

С учетом доработок ранее представленного проекта и «принимая во внимание важность формирования на данном участке крупного городского градостроительного узла», члены комиссии согласовали застройщику ЖК с высотной доминантой в 30 этажей в глубине комплекса и уменьшением этажности зданий по первой линии улицы Ворошилова с 12 до десяти этажей.

По изначальном проекту «Аксиома» запланирована три секции жилья от 12 до 25 этажей. В компании это назвали «компромиссным решением», достигнутым с горожанами и позволяющим возвести дома и сохранить «функциональное наполнение места». В конце 2022 года архкомиссия рекомендовала проработать вариант «перемещения доминантной секции в глубину корпуса, учтя вопросы инсоляции». По мнению экспертов, ее высота может быть увеличена с учетом уменьшения этажности рядовых секций. Также застройщику рекомендовано представить вид объекта со стороны цирка и подобрать «более лаконичную архитектуру зданий».

В рамках проекта помимо жилья также должны появиться детские секции и кружки, музей космонавтики и благоустроенный сквер с открытым доступом для всех желающих. В Союзе архитекторов уточнили, что доработанная концепция будет вынесена на рассмотрение градостроительного совета под председательством Губернатора Александра Гусева. Заседание запланировано в «ближайшее время». «После согласования общей концепции проекта членами градсовета с участием экспертов архкомиссии будет продолжена работа по разработке фасадных решений», — добавили там.

«Аксиома» летом в 2021 года выкупила за 509,4 млн руб. «Полтинник» площадью 10,3 тыс. кв. м с прилегающим парком на 2,2 га у государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева. В том же году после сделки общественный совет при управлении по охране объектов культурного наследия (ОКН) Воронежской области не рекомендовал не включать ДК 1967 года постройки в реестр ОКН. В феврале 2022 года компания заявила о сносе объекта.

Александр Прытков

Фотогалерея

Как выглядел «Полтинник» и в чем была его легендарность

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Дворец культуры им. 50-летия Октября построен в 1967 году и стал одной из самых востребованных концертных площадок Воронежа в эпоху СССР

Дворец культуры им. 50-летия Октября построен в 1967 году и стал одной из самых востребованных концертных площадок Воронежа в эпоху СССР

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Дворец был «центром культурного отдыха и проведения достойного досуга для работников» КБХА.

Дворец был «центром культурного отдыха и проведения достойного досуга для работников» КБХА.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Зал ДК рассчитан на 1,1 тыс. мест, в нем изначально проходили массовые мероприятия, акции и выступления профессиональных артистов для работников местного Конструкторского бюро химавтоматики.

Зал ДК рассчитан на 1,1 тыс. мест, в нем изначально проходили массовые мероприятия, акции и выступления профессиональных артистов для работников местного Конструкторского бюро химавтоматики.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Именно на его базе проходили вечера отдыха с участием коллективов художественной самодеятельности, посвященные 8 Марта, Дню Победы, Дню космонавтики, новогодние мероприятия, детские «ёлки», молодежные дискотеки, вечера отдыха для ветеранов завода

Именно на его базе проходили вечера отдыха с участием коллективов художественной самодеятельности, посвященные 8 Марта, Дню Победы, Дню космонавтики, новогодние мероприятия, детские «ёлки», молодежные дискотеки, вечера отдыха для ветеранов завода

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

К значимым для КБХА датам ДК готовил большие праздничные концерты, проводил смотры-конкурсы, фестивали с участием работников завода

К значимым для КБХА датам ДК готовил большие праздничные концерты, проводил смотры-конкурсы, фестивали с участием работников завода

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В начале каждого учебного года во дворце проходил набор в кружки и студии художественной самодеятельности и в спортивные секции, также на базе ДК проводились все мероприятия для жителей Советского района Воронежа

В начале каждого учебного года во дворце проходил набор в кружки и студии художественной самодеятельности и в спортивные секции, также на базе ДК проводились все мероприятия для жителей Советского района Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Творческий проект дворца под названием «КБХА зажигает звезды» за пять лет своего существования позволил вовлечь в творческую жизнь работников цехов, отделов и других подразделений завода, а также руководителей предприятия, считали руководители ДК

Творческий проект дворца под названием «КБХА зажигает звезды» за пять лет своего существования позволил вовлечь в творческую жизнь работников цехов, отделов и других подразделений завода, а также руководителей предприятия, считали руководители ДК

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

До «Аксиомы» последним юридическим владельцев ДК было АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева», ответственное за создание двигателей для покорения космоса, а не за развитие культуры

До «Аксиомы» последним юридическим владельцев ДК было АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева», ответственное за создание двигателей для покорения космоса, а не за развитие культуры

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Здание ДК имеет площадь 10,3 тыс. кв. м

Здание ДК имеет площадь 10,3 тыс. кв. м

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Главным активом ДК с точки зрения девелоперов является парк на участке общей площадью 2,2 га на улице Ворошилова, 19

Главным активом ДК с точки зрения девелоперов является парк на участке общей площадью 2,2 га на улице Ворошилова, 19

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Изначально госпредприятие продавало ДК за 221,5 млн руб., но по итогам аукциона стоимость актива выросла до 509,4 млн руб.

Изначально госпредприятие продавало ДК за 221,5 млн руб., но по итогам аукциона стоимость актива выросла до 509,4 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В качестве обременения новый собственник получил лишь движимое имущество третьих лиц в подвальном помещении здания Дворца культуры - оборудование повысительной насосной станции. Его используют для обеспечения водоснабжения Ленинского и Советского районов Воронежа

В качестве обременения новый собственник получил лишь движимое имущество третьих лиц в подвальном помещении здания Дворца культуры - оборудование повысительной насосной станции. Его используют для обеспечения водоснабжения Ленинского и Советского районов Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В аукционной документации указывается, что в настоящее время ДК не эксплуатируется, на объекте отсутствуют доходные договоры аренды

В аукционной документации указывается, что в настоящее время ДК не эксплуатируется, на объекте отсутствуют доходные договоры аренды

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Здание не является памятником культурного наследия

Здание не является памятником культурного наследия

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Аукцион был объявлен в начале июня, завершился примерно через месяц, но в ГКНПЦ имени М.В. Хруничева до сих пор никак не комментируют его результаты

Аукцион был объявлен в начале июня, завершился примерно через месяц, но в ГКНПЦ имени М.В. Хруничева до сих пор никак не комментируют его результаты

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В ФК «Аксиома» уже работают над концепцией освоения участка ДК, презентовать ее планируют «месяца через два»

В ФК «Аксиома» уже работают над концепцией освоения участка ДК, презентовать ее планируют «месяца через два»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Осваивать площадку дворца «Аксиома» намерена без привлечения соинвесторов

Осваивать площадку дворца «Аксиома» намерена без привлечения соинвесторов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Приобрести ДК также пыталась ГК «Развитие» Сергея Гончарова (предложила 498,3 млн руб.) и еще ряд более скромных участников строительного рынка

Приобрести ДК также пыталась ГК «Развитие» Сергея Гончарова (предложила 498,3 млн руб.) и еще ряд более скромных участников строительного рынка

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По мнению экспертов, участок ДК приобретен для возведения элитных многоквартирных домов

По мнению экспертов, участок ДК приобретен для возведения элитных многоквартирных домов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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Дворец культуры им. 50-летия Октября построен в 1967 году и стал одной из самых востребованных концертных площадок Воронежа в эпоху СССР

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Дворец был «центром культурного отдыха и проведения достойного досуга для работников» КБХА.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Зал ДК рассчитан на 1,1 тыс. мест, в нем изначально проходили массовые мероприятия, акции и выступления профессиональных артистов для работников местного Конструкторского бюро химавтоматики.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Именно на его базе проходили вечера отдыха с участием коллективов художественной самодеятельности, посвященные 8 Марта, Дню Победы, Дню космонавтики, новогодние мероприятия, детские «ёлки», молодежные дискотеки, вечера отдыха для ветеранов завода

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

К значимым для КБХА датам ДК готовил большие праздничные концерты, проводил смотры-конкурсы, фестивали с участием работников завода

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В начале каждого учебного года во дворце проходил набор в кружки и студии художественной самодеятельности и в спортивные секции, также на базе ДК проводились все мероприятия для жителей Советского района Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Творческий проект дворца под названием «КБХА зажигает звезды» за пять лет своего существования позволил вовлечь в творческую жизнь работников цехов, отделов и других подразделений завода, а также руководителей предприятия, считали руководители ДК

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

До «Аксиомы» последним юридическим владельцев ДК было АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева», ответственное за создание двигателей для покорения космоса, а не за развитие культуры

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Здание ДК имеет площадь 10,3 тыс. кв. м

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Главным активом ДК с точки зрения девелоперов является парк на участке общей площадью 2,2 га на улице Ворошилова, 19

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Изначально госпредприятие продавало ДК за 221,5 млн руб., но по итогам аукциона стоимость актива выросла до 509,4 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В качестве обременения новый собственник получил лишь движимое имущество третьих лиц в подвальном помещении здания Дворца культуры - оборудование повысительной насосной станции. Его используют для обеспечения водоснабжения Ленинского и Советского районов Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В аукционной документации указывается, что в настоящее время ДК не эксплуатируется, на объекте отсутствуют доходные договоры аренды

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Здание не является памятником культурного наследия

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Аукцион был объявлен в начале июня, завершился примерно через месяц, но в ГКНПЦ имени М.В. Хруничева до сих пор никак не комментируют его результаты

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В ФК «Аксиома» уже работают над концепцией освоения участка ДК, презентовать ее планируют «месяца через два»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Осваивать площадку дворца «Аксиома» намерена без привлечения соинвесторов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Приобрести ДК также пыталась ГК «Развитие» Сергея Гончарова (предложила 498,3 млн руб.) и еще ряд более скромных участников строительного рынка

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По мнению экспертов, участок ДК приобретен для возведения элитных многоквартирных домов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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