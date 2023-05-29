Власти разрешили построить в центре Воронежа на месте ДК 50-летия Октября 30-этажный жилой дом

Архитектурная комиссия повторно рассмотрела концепцию жилого комплекса с досуговым центром, который финансовая компания «Аксиома» планирует построить на месте ДК имени 50-летия Октября (известен в городе как «Полтинник») в центре Воронежа. Об этом сообщили в региональном отделении Союза архитекторов.

С учетом доработок ранее представленного проекта и «принимая во внимание важность формирования на данном участке крупного городского градостроительного узла», члены комиссии согласовали застройщику ЖК с высотной доминантой в 30 этажей в глубине комплекса и уменьшением этажности зданий по первой линии улицы Ворошилова с 12 до десяти этажей.

По изначальном проекту «Аксиома» запланирована три секции жилья от 12 до 25 этажей. В компании это назвали «компромиссным решением», достигнутым с горожанами и позволяющим возвести дома и сохранить «функциональное наполнение места». В конце 2022 года архкомиссия рекомендовала проработать вариант «перемещения доминантной секции в глубину корпуса, учтя вопросы инсоляции». По мнению экспертов, ее высота может быть увеличена с учетом уменьшения этажности рядовых секций. Также застройщику рекомендовано представить вид объекта со стороны цирка и подобрать «более лаконичную архитектуру зданий».

В рамках проекта помимо жилья также должны появиться детские секции и кружки, музей космонавтики и благоустроенный сквер с открытым доступом для всех желающих. В Союзе архитекторов уточнили, что доработанная концепция будет вынесена на рассмотрение градостроительного совета под председательством Губернатора Александра Гусева. Заседание запланировано в «ближайшее время». «После согласования общей концепции проекта членами градсовета с участием экспертов архкомиссии будет продолжена работа по разработке фасадных решений», — добавили там.

«Аксиома» летом в 2021 года выкупила за 509,4 млн руб. «Полтинник» площадью 10,3 тыс. кв. м с прилегающим парком на 2,2 га у государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева. В том же году после сделки общественный совет при управлении по охране объектов культурного наследия (ОКН) Воронежской области не рекомендовал не включать ДК 1967 года постройки в реестр ОКН. В феврале 2022 года компания заявила о сносе объекта.

Александр Прытков