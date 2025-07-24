Инфляция раскручивает землю

В январе—июне 2025 года средняя стоимость услуг по организации похорон в целом по России выросла на 14,7% год к году, до 30,8 тыс. руб., цены на услуги по захоронению — на 3,5%, до 23,5 тыс. руб., кремация подорожала на 12,5%, до 18,5 тыс. руб., подсчитал оператор фискальных данных «Такском».

Средний чек на похоронные услуги вырос из-за инфляции и удорожания атрибутики, поясняет директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По данным «Такскома», в первой половине 2025 года средняя стоимость гроба выросла на 10%, до 16,4 тыс. руб. По подсчетам Росстата, в июне 2025 года средняя стоимость гроба составляла 11,3 тыс. руб., что на 16% больше год к году, а рытье могилы подорожало на 9%, до 8,3 тыс. руб. В связи с этим становится более популярной кремация, которая обходится в среднем вдвое дешевле, чем захоронение в землю, отмечает президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев.

Дарья Андрианова