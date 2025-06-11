На кладбищах царит оживление

В начале года в России ускорился рост оборота похоронной отрасли. С января по апрель ритуальные организации заработали почти 40 млрд руб., что на 12,7% больше год к году, за тот же период прошлого года по сравнению с 2023-м рост составил 9%. В будущем рынок может вырасти за счет обеления, в том числе из-за ужесточения законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В январе—апреле 2025 года российский рынок ритуальных услуг вырос на 12,7% год к году, до 39,5 млрд руб., подсчитал “Ъ” на основе данных Росстата. Годом ранее рынок рос более сдержанно — на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Текущее ускорение темпов роста вызвано как инфляцией, достигшей к концу апреля 10,23% в годовом выражении, так и увеличением смертности. По данным Росстата, в январе—апреле в стране умерло 662,7 тыс. человек, что на 4,5% больше год к году.

Больше всего похоронные организации заработали в Санкт-Петербурге: в январе—апреле их доход составил почти 3,7 млрд руб., что на 12,8% больше год к году, следует из данных Росстата.

В Подмосковье суммарный заработок профильных организаций вырос на 12,9%, до 3,2 млрд руб., в Краснодарском крае — на 12,2%, до 1,9 млрд руб., в Татарстане — на 15,8%, до 1,1 млрд руб., в Свердловской области — на 8,4%, до 1,1 млрд руб.

После пандемии коронавируса рынок сократился, но сейчас снова наблюдается рост, отмечает глава ГК Ritual.ru Олег Шелягов. По словам директора Новосибирского крематория Бориса Якушина, в крупных регионах зачастую значительная часть рынка может быть в серой зоне.

«Не стоит забывать про рост цен на ритуальные товары и услуги, а также увеличение средней стоимости ритуала и выбор более дорогих гробов, услуг, памятников частью населения»,—говорит директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По данным Росстата, в апреле изготовление гроба подорожало на 9% год к году, до 8,2 тыс. руб., рытье могилы — на 14,7%, до 11,6 тыс. руб. Также в этом году на рынке в некоторых сегментах произошла смена географии закупок. Например, ранее по производству камня для надгробий лидировала Карелия, но уже в этом году в силу более низких цен компании стали чаще выбирать продукцию китайских производителей, говорит Борис Якушин.

Опытные игроки на рынке похоронных услуг вынуждены поднимать цены в пределах инфляции, а фирмы-однодневки, напротив, демпингуют, отмечает директор Нижегородского крематория Владимир Ворошуха.

Хотя в прошлом году новичков стало заметно меньше. В январе—марте 2024 года по всей России зарегистрировано 195 новых организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере ритуальных услуг, подсчитали в «Контур.Фокус» (см. “Ъ” от 8 мая 2024 года).

Скорее всего, в будущем рынок будет расти за счет обеления, считает Олег Шелягов. С ним соглашается Владимир Ворошуха, который напоминает, что в последнее время в прессе появляются сообщения о том, что в разных регионах страны были заведены уголовные дела в отношении людей, покупающих и продающих информацию о смерти, а также за нарушения при захоронениях на кладбищах. Кроме того, в мае ужесточилась ответственность за нарушения прав в области персональных данных, из-за чего можно ожидать большей прозрачности рынка и роста его объемов, резюмирует Борис Якушин.

Дарья Андрианова