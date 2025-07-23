Путин разрешил ФСБ создавать собственные СИЗО

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет Федеральной службе безопасности (ФСБ) создавать собственные следственные изоляторы (СИЗО) для содержания подозреваемых и обвиняемых в уголовных преступлениях. Документ опубликовали на сайте правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Руководитель органа ФСБ сможет устанавливать требования к конвоированию и охране подозреваемых и обвиняемых, помещениям для свиданий в СИЗО, процессу участия задержанных в следствии и судебном разбирательстве.

Закон также постановил вернуть в управление ФСИН России спецслужбы СИЗО. В 2006 году президент передал полномочия по созданию изоляторов Министерству юстиции.

Законопроект о праве ФСБ создавать СИЗО внесли в Госдуму 26 февраля 2025 года. Его автором стал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства Василий Пискарев вместе с группой депутатов и сенаторов. Авторы закона убеждены, что он поможет бороться с деятельностью иностранных спецслужб и террористов. Документ внесли в Госдуму в феврале, второе и третье чтение он прошел в начале июля.