«Агроэко» на 4% увеличила производство комбикормов в первом полугодии 2025 года

Воронежская группа компаний «Агроэко» Владимира Маслова в первом полугодии 2025 года нарастила выпуск комбикормов на 4,4% к аналогичному периоду 2024-го. В натуральном выражении выпуск комбикормов увеличился на 20,2 тыс. т, до 478,8 тыс. т, сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе ГК.

За весь 2024 год «Агроэко» произвела 949,5 тыс. т кормов, нарастив выпуск на 5% к 2023-му. «Увеличение производственных показателей является прямым следствием запуска новых свиноводческих комплексов. На сегодняшний день ГК полностью обеспечивает потребности своих площадок, вместе с этим развивается направление по продаже продукции комбикормовых заводов сторонним компаниям»,— рассказали «Ъ-Черноземье» в «Агроэко».

В 2026 году «Агроэко» планирует запустить в Воронежской области новый комбикормовый завод. По ожиданиям ГК, это позволит увеличить ее «производственный потенциал» по выпуску комбикормов до 1,7 млн т в год.

В июле сообщалось, что в первом полугодии 2025 года ГК «Агроэко» выпустила 7 тыс. т свинины в потребительской упаковке, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2024-го. В январе-июне 2025 года предприятия ГК переработали 105 тыс. т свинины и выпустили 86,8 тыс. т продукции.

ГК «Агроэко» осуществляет свою деятельность в Воронежской и Тульской областях. По собственной оценке, шестой в РФ производитель свинины и седьмой в стране производитель комбикормов. Контролируется Владимиром Масловым. Мощности группы позволяют единовременно содержать 1,8 млн животных, а также производить 317 тыс. т свинины и 1,1 млн т комбикорма в год. Земельный банк составляет 113 тыс. га. Головное юрлицо холдинга ООО «ГК Агроэко», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Воронеже в 2015 году. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Гендиректором выступает Елена Кочура (ранее — Антон Косыгин и Владимир Маслов). 77% ООО подконтрольны лично господину Маслову, 23% принадлежат зарегистрированной на Кипре офшорной фирме Agroeco Group Vrn Ltd. Чистая прибыль ООО «ГК Агроэко» в 2024 году составила 2 млрд руб. (+255% к 2023-му), при выручке 22 млн руб. (+100% к 2023-му).

На ПМЭФ-2025 губернатор Воронежской области Александр Гусев и глава «Агроэко» Владимир Маслов подписали инвестсоглашение на 17,5 млрд руб. о развитии мясопереработки в регионе.

Сергей Калашников