Воронежская ГК «Агроэко» удвоила выпуск свинины в потребительской упаковке

В первом полугодии 2025 года воронежская группа компаний «Агроэко» Владимира Маслова выпустила 7 тыс. т свинины в потребительской упаковке, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба ГК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Количество реализованных полутуш сократилось на 63% по сравнению с тем же периодом 2024 года, что способствовало увеличению производства продукции в индустриальной упаковке и субпродуктов на 15% — до 63,3 тыс. т.

«Цель на этот год — увеличить объем продукции в индустриальной и потребительской упаковке до 177 тыс. т»,— отметил директор мясоперерабатывающего предприятия «Агроэко» Евгений Кияткин.

В целом в январе — июне 2025 года предприятия ГК переработали 105 тыс. т свинины и выпустили 86,8 тыс. т продукции.

ГК «Агроэко» осуществляет свою деятельность в Воронежской и Тульской областях. Контролируется Владимиром Масловым. Согласно собственным данным, мощности группы позволяют единовременно содержать 1,8 млн животных, в также производить 317 тыс. т свинины и 1,1 млн т комбикорма в год. Земельный банк составляет 113 тыс. га.

На ПМЭФ-2025 губернатор Воронежской области Александр Гусев и глава «Агроэко» Владимир Маслов подписали инвестсоглашение на 17,5 млрд руб. о развитии мясопереработки в регионе.

Кабира Гасанова