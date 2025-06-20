«Агроэко» вложит 17,5 млрд рублей в мясопереработку в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и глава местной ГК «Агроэко» Владимир Маслов подписали два инвестсоглашения на ПМЭФ-2025. Они предполагают инвестиции на 17,5 млрд и 900 млн руб. соответственно. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Воронежской области Александр Гусев и глава ГК «Агроэко» Владимир Маслов после подписания соглашений

Фото: Правительство Воронежской области Губернатор Воронежской области Александр Гусев и глава ГК «Агроэко» Владимир Маслов после подписания соглашений

Фото: Правительство Воронежской области

Первое соглашение касается развития мясопереработки в регионе. Масштабирование этого бизнеса обеспечит рост производства продукции глубокой переработки и позволит создать еще 760 рабочих мест. В пресс-службе группы «Ъ-Черноземье» рассказали, что речь идет о выпуске деликатесной продукции.

Второе соглашение предусматривает софинансирование проектов по развитию социальной инфраструктуры в регионе на 900 млн руб. в сумме. «С 2012 года только по линии благотворительного фонда "Агроэко" на поддержку социальных инициатив было выделено более 750 млн руб. А в этом году мы впервые приняли решение заключить соглашение с правительством региона о развитии социальной инфраструктуры»,— рассказал Владимир Маслов.

Преимущественно речь идет о Павловском районе, где находится мясоперерабатывающий комплекс «Агроэко». Представители ГК рассказали «Ъ-Черноземье», что проекты будут касаться создания объектов «от детской площадки до детского сада» в том числе для сотрудников предприятия.

В марте сообщалось, что в этом году ГК «Агроэко» может вложить в экономику Воронежской области 26 млрд руб.

ГК «Агроэко», по собственным данным, управляет активами в Воронежской и Тульской областях. Мощности компании рассчитаны на единовременное содержание 1,8 млн животных, 317 тыс. т производства свинины и 1,1 млн т комбикорма в год. Земельный банк составляет 113 тыс. га. Контролируется Владимиром Масловым.

О крупнейших инвестпроектах, которые реализуются в макрорегионе,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова