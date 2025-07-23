Полутяжеловесы не ушли друг от друга

Россиянин Магомед Анкалаев и бразилец Алекс Перейра в октябре проведут свой второй бой за титул чемпиона UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах (MMA) в полутяжелом весе (до 93 кг). Анкалаев в марте отнял его у Перейры, очень убедительно выиграв у считавшегося одной из ярчайших звезд MMA соперника. А за прошедшие несколько месяцев пару раз казалось, что реванш между ними, выглядевший неизбежным, учитывая остроту противостояния, может и сорваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Россиянин Магомед Анкалаев (слева) и бразилец Алекс Перейра, Лас-Вегас, 8 марта

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images Россиянин Магомед Анкалаев (слева) и бразилец Алекс Перейра, Лас-Вегас, 8 марта

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images

Президент UFC Дейна Уайт объявил состав центральных боев турнира, который состоится 4 октября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Оба представляют огромный интерес. В одном грузин Мераб Двалишвили, входящий в число наиболее популярных спортсменов промоушена, будет защищать чемпионское звание в категории до 61 кг в поединке против американца Кори Сэндхагена. А в другом, венчающем вечер, за титул чемпиона в категории до 93 кг будут драться россиянин Магомед Анкалаев и бразилец Алекс Перейра.

Это будет их второе столкновение в нынешнем году. А предыдущее, состоявшееся 8 марта, превратилось в одно из самых неординарных событий в UFC за последние месяцы.

Магомед Анкалаев в весеннем поединке, который принимала та же арена, что примет и октябрьский, выступал в статусе претендента. Он не терпел поражений в UFC в течение семи лет, но на этот раз в противники ему достался боец, считающийся особенным. 2024 год превратил Алекса Перейру из просто знаменитости в знаменитость высочайшего ранга — он трижды защитил титул лучшего полутяжа, выигрывая у элитных оппонентов — Иржи Прохазки, Джамала Хилла и Халила Раунтри. Причем со всеми Перейра справился досрочно — прежде всего благодаря исключительным кикбоксерским навыкам.

Учитывая репутацию бразильца, и исход, и ход его поединка с Магомедом Анкалаевым были восприняты как сенсация. Россиянину, вопреки всем прогнозам, удалось чуть ли не полностью нейтрализовать основные козыри Алекса Перейры. За пять раундов тот не нанес ему своими ударами руками и ногами существенного урона и в принципе, что представлялось невероятным, не имел никакого преимущества в стойке — Анкалаев смотрелся в ней ничуть не хуже. Решающего же перевеса россиянин добился благодаря контролю оппонента с помощью своей отличной борцовской техники и мощи. Для того чтобы он стал очевидным, ему даже не потребовалось переводить Перейру в партер — хватало и захватов у ограждения октагона.

Победу Магомеду Анкалаеву отдали все три арбитра, но двое — с минимальным отрывом.

В таких случаях в UFC обычно охотно активируют опцию реванша между бойцами. О том, что этот вариант является приоритетным, говорил сразу после мартовского боя и Дейна Уайт.

Однако за прошедшие месяцы произошли события, заставившие усомниться, что повторный поединок между олицетворяющими два разных подхода к смешанным единоборствам бойцами — прагматиком Анкалаевым и обожающим вступать в рубку Перейрой — состоится. Дело в том, что в мае в аккаунте бразильца в соцсети X появился пост, в котором говорилось о том, что он «услышал» от UFC что-то такое, что «сильно разочаровало» его. А развивая тему, Алекс Перейра отметил, что «уже задумывался о том, чтобы перестать драться», дав понять, что эта мысль его снова посетила.

Различные издания интерпретировали новость однозначно — как анонс ухода из промоушена. За два часа запись набрала около 2 млн просмотров. Однако чуть позже Перейра вдруг сообщил, что не имеет к ней никакого отношения, а его аккаунт якобы взломали.

Между тем Магомед Анкалаев все равно заявлял о том, что подозревает Перейру в том, что тот просто не хочет больше выступать, и выражал возмущение задержкой с организацией матча-реванша. А некоторые источники, такие как MMA Junkie, утверждали, что в случае уже выглядевшего вполне реальным отказа от него со стороны Алекса Перейры бразильцу могут найти замену — скажем, в лице Иржи Прохазки.

Алексей Доспехов