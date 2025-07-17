Российскому супертяжеловесу подобрали короля партера

Россиянин Александр Волков, несколько раз подбиравшийся близко к титулу чемпиона UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах (MMA), в супертяжелом весе, может стать претендентом на него. Чтобы добыть этот статус, Волкову, пережившему в ветеранском возрасте что-то вроде карьерного ренессанса, нужно будет одолеть очень неординарного бразильского бойца Жаилтона Алмейду, известного хорошей защитой и богатым арсеналом приемов из джиу-джитсу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский боец UFC Александр Волков

Фото: John Locher / AP Российский боец UFC Александр Волков

Фото: John Locher / AP

О том, что бой между Александром Волковым и Жаилтоном Алмейдой включен в программу турнира UFC 321, сообщил ряд медиаресурсов. MMA Junkie сообщил, что он является «потенциально отборочным», то есть на кону в нем может стоять статус претендента на титул чемпиона в супертяжелом весе, к которому Волков уже несколько раз довольно близко подбирался в своей удивительной карьере.

Мнение насчет того, что Александр Волков, боец с отличной ударной техникой, созрел для того, чтобы за такое звание драться, сформировалось еще во второй половине прошлого десятилетия.

Тогда казалось, что до него ему осталось сделать один-два шага. Но вот на этих решающих отрезках россиянин допускал обидные осечки. В 2018 году в отборочном бою, после которого он должен был участвовать в чемпионском, Волков нарвался на нокаут в третьем раунде от американца Деррика Льюиса, хотя до него не просто владел преимуществом, а доминировал, убедительно расправляясь с оппонентом. В 2020-м Александру Волкову предоставили еще один шанс. Но другой опытный американец — Кертис Блейдс — одолел его единогласным решением судей. Спустя год Волкову, все еще не выпадавшему из обоймы соискателей титула, не удалось выиграть у француза Сириля Гана. А вскоре его нокаутировал британец Том Аспинэлл.

После той осечки Александр Волков выглядел бойцом, попрощавшимся с перспективами пробраться на верхушку,— слишком много срывов. Но в ветеранском возрасте (сейчас спортсмену 36 лет) он смог доказать, что способен вернуть тонус и репутацию.

После проигрыша Аспинэллу Волков одержал четыре подряд победы над соперниками высокого уровня — суринамцем Жаирзиньо Розенстрейком, представляющим Молдавию Александром Романовым, австралийцем Таем Туивасой и своим соотечественником Сергеем Павловичем. При этом Павлович незадолго до столкновения с соотечественником сам котировался как реальный кандидат в чемпионы.

В своем предыдущем поединке Александр Волков, правда, проиграл, снова встретившись с Сирилем Ганом. Но это поражение здорово отличалось от поражения 2021 года. Волков уступил раздельным решением судей, а в бойцовском сообществе сложилось почти единодушное мнение по поводу явной несправедливости вердикта. Более того, своим долгом публично извиниться за него перед Волковым посчитал нужным даже глава UFC Дейна Уайт.

В настоящий момент выше Александра Волкова в рейтинге UFC в супертяжелом весе находятся лишь два бойца. Один — это превратившийся недавно в полноценного чемпиона из временного Том Аспинэлл, которому достался пояс, освобожденный объявившим о завершении карьеры американцем Джоном Джонсом, второй — Сириль Ган.

Жаилтон Алмейда располагается на три строчки ниже Волкова, но это, безусловно, чрезвычайно любопытный и опасный боец.

В UFC Алмейда проиграл лишь однажды — в марте прошлого года Кертису Блейдсу, взяв верх над несколькими топовыми противниками вроде тех же Жаирзиньо Розенстрейка, Деррика Льюиса, молдавского бойца Сергея Спивака. Доставлял он всем им проблемы, как правило, благодаря классному, как у многих бразильцев, владению джиу-джитсу и богатейшему арсеналу приемов, применяемых в партере. В этом аспекте в MMA мало равных Алмейде. В поединке с Льюисом он вообще установил рекорд супертяжелого веса по общему времени контроля противника в партере — 21 минута и 10 секунд.

Алексей Доспехов