Умер Оззи Осборн

Британский рок-музыкант Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет. О смерти одного из основателей группы Black Sabbath сообщила его семья. В начале июля он дал прощальный концерт на фестивале «Back To The Beginning».

Оззи Осборн (настоящее имя Джон Майкл Осборн) родился 3 декабря 1948 года в Бирмингеме. Спустя 20 лет он вместе с Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом основали группу Black Sabbath. В конце 70-х Осборна уволили из группы из-за его проблем с алкоголем и наркотиками. Музыкант занялся сольной карьерой.

За свою более чем 50-летнюю карьеру он дал свыше 2,5 тыс. концертов, включая выступления в России. В 2023 году Осборн объявил о завершении гастрольной деятельности из-за ухудшения здоровья. В 2019 году он получил травму позвоночника, а в 2020 году сообщал о борьбе с болезнью Паркинсона. 6 июля Black Sabbath воссоединилась для прощального концерта. На сцене Осборн восседал на черном троне, так как из-за болезни уже не мог ходить.