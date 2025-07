Оззи Осборн выступил на своем последнем концерте

В Бирмингеме закончился фестиваль «Back To The Beginning», на котором в последний раз в истории выступила группа Black Sabbath. В шоу также поучаствовали Metallica, Slayer, Tool, Gojira, Alice in Chains, музыканты Слэш и Дафф Маккаган из Guns N’Roses, лидер Korn Джонатан Дэвис, Фред Дерст (Limp Bizkit) и другие исполнители. Концерт длился больше 10 часов, передает The Independent.

Black Sabbath выступила в своем изначальном составе: Тони Айомми (гитара), Гизер Батлер (бас-гитара), Оззи Осборн (вокал) и Билл Уорд (барабаны). Группа сыграла песни из своего дебютного альбома, концерт закончился песней «Paranoid». «Я лежал без дела шесть лет, и вы не представляете, что я чувствую. Спасибо вам от всего сердца»,— обратился к толпе фанатов господин Осборн, который восседал на черном импровизированном троне.

Фестиваль прошел стадионе Villa Park. Вся прибыль от концерта будет направлена трем организациям: фонду Cure Parkinson's, детской больнице Бирмингема и детскому хоспису Acorn.

