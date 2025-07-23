Тьма осиротела
Умер Оззи Осборн
Семья рок-музыканта и телезвезды Оззи Осборна объявила о его кончине. Шерон, Джек, Келли, Эйми и Луис Осборны не сказали о причинах смерти главы клана, а просто сообщили миру, что он провел последние часы в кругу любящих родных, и попросили уважать их чувства. Человек, считающийся олицетворением мрачного рока, на склоне лет не ценил ничего выше семьи. «Принца тьмы» вспоминает Борис Барабанов.
Оззи Осборн во время выступления группы Black Sabbath в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве (июнь 2014 года)
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
Прозвище Оззи прилипло к Джону Майклу Осборну в школьные годы. С Волшебником страны Оз ничего общего, просто производная от фамилии. Четвертого из шестерых детей в бедной бирмингемской семье жизнь заставила в возрасте 15 лет уйти из школы и искать работу. Но, перебрав ремесла автомеханика, водопроводчика и маляра, он решил, что лучше все же не зарабатывать деньги, а просто красть нужные вещи. Попался он быстро и во время недолгой отсидки научился бить татуировки швейной иглой. А едва выйдя из тюрьмы, отправился на сцену — петь в местной группе Music Machine. Он и его будущие коллеги по группе Black Sabbath Гизер Батлер, Тони Айомми и Билл Уорд набирались опыта в разных группах и играли в разных стилях, а гитарист Айомми даже успел немного поиграть с Иэном Андерсоном в Jethro Tull.
Все решило объявление, вывешенное Оззи (так Джона Майкла прозвали еще в школе) в музыкальном магазине: «Оззи Зиг ищет группу, у него есть усилитель».
Название Black Sabbath музыканты выбрали себе под впечатлением от одноименного хоррора Марио Бавы с Мишель (Анжеликой) Мерсье в главной роли. Так же называлась их первая песня. В 1969–1970 году Black Sabbath работала над материалом для дебютного альбома, который получил такое же название. Первая же пластинка коллектива родила сразу несколько музыкальных стилей: heavy metal, его замедленную и «заземленную» версию doom metal и стоунер-рок — стиль, получивший распространение в 1990-е как результат увлечения гранж-групп именно музыкой Black Sabbath.
Считается, что тематика песен Black Sabbath напрямую связана с оккультизмом, которым музыканты группы живо интересовались в самом начале ее существования. На внутренней стороне конверта был изображен перевернутый крест, и музыкантов немедленно записали в сатанисты. Всех, включая трогательного лирика и отчаянного битломана Оззи.
Фактически именно Black Sabbath сделала темные материи важнейшей чертой песен в стиле heavy metal.
Однако уникальность звучания группы опознается даже без знания текстов. Тони Айомми сделал главным строительным материалом песен риффы — простые фрагменты партий электрогитары, на повторении которых строилась вся композиция. Айомми даже прозвали «мастером риффа».
Оззи Осборн на концерте в «Олимпийском» в 2016 году
Фото: Алексей Молчановский
Тони Айомми сочинял большую часть музыкального материала, а за стихи отвечал басист Батлер. Оззи Осборн вспоминал: «Гизер писал тяжелые тексты о смерти и разрушении. Неудивительно, что на наших концертах никогда не было девушек». Сам Оззи пропускал через себя самые разные творческие потоки, чтобы формулировать ключевые образы для песен.
В альбоме Paranoid (1970) группа довела бронебойную простоту своего стиля до совершенства. В вокальной части песни Iron Man Оззи Осборн просто повторял мелодию риффа, и этого было достаточно, чтобы от образа «Железного человека» у слушателя холодела спина. Что же касается заглавной песни, то она была создана за полчаса просто потому, что студийного времени у группы оставалось впритык, и требовалось чем-то заполнить еще три минуты стандартного хронометража диска. Так родились величайшие металлические песни в истории.
Находясь на авансцене у микрофона, Оззи шлифовал эталонную металлическую харизму и свой не шибко широкий, но мгновенно узнаваемый вокальный диапазон.
Black Sabbath создала канон из восьми альбомов, и в 1978 году после смерти отца Оззи покинул группу, чтобы ускорить свое движение в преисподнюю в алконаркотическом пике. Из штопора певца выдернула дочь менеджера Black Sabbath Шерон. Лучше всего эта история рассказана в клипе на песню «Under The Graveyard», где молодого Оззи сыграл Джек Килмер, сын соразмерного ему по таланту актера Вэла Килмера.
Оззи — фигура на поверхностный взгляд комичная, и истории из начала 1980-х о том, как на концерте он откусил голову летучей мыши или как вынюхал дорожку из муравьев, в большой степени соответствуют исторической правде. А вот про то, что ему пришлось пережить, «снимаясь» с тяжелых наркотиков, слушать не так интересно. По-настоящему прочувствовать весь ужас его «ломок» могла только Шерон Осборн, которая помогла ему избавиться от зависимостей и стала спутницей жизни на оставшиеся сорок с лишним лет.
Сольная карьера Оззи Осборна стала эпохой в истории тяжелой музыки. Его опорой в годы сольной деятельности всегда были гитаристы — иконы жанра.
Первым был Рэнди Роудс, которого Оззи взял на работу, даже не начав прослушивание,— ему хватило того факта, что Роудс играл по нотам. Рэнди Роудс записал с Оззи два классических альбома — «Blizzard of Ozz» (1980) и «Diary of a Madman» (1981). Его партии традиционно включают в списки самых виртуозных «металлических» соло. В 1982 году Роудс погиб во время турне с Оззи, согласившись полетать над гастрольным автобусом вместе с пилотом легкомоторного самолета. Певец считал гибель Роудса трагедией всей своей жизни и не оправился от нее до самой собственной смерти.
Еще два альбома с Оззи записал Джейк И. Ли, чье появление на прощальном концерте Black Sabbath (см. «Ъ» от 6 июля) стало сенсацией. Участники шоу принимали коллегу с особым почтением. В октябре 2024 года, гуляя с собакой в Лас-Вегасе, он пострадал от пуль угонщиков мотоциклов и мог никогда не вернуться на сцену, если бы не старый друг.
Рок-певец и композитор Оззи Осборн во время интервью в гостинице «Арарат Парк Хаятт» (май 2007 года)
Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ
Наконец, гитаристом, создавшим саунд альбомов Оззи конца 1980-х—середины 2000-х, стал Закк Уайлд. Характерный звук его подвизгивающей гитары ни с чем не спутать, но его отличала еще и личная забота об Оззи, и знание материала Black Sabbath, на основе которого он даже создал собственную кавер-группу. Столь же близок Оззи был, пожалуй, только с Лемми Килмистером.
Лидер Motorhead говорил, что песни, которые он написал для альбомов Оззи «No More Tears» (1991) и «Ozzmosis» (1995), принесли ему больше денег, чем весь каталог Motorhead. Этот факт многое говорит о коммерческих талантах Осборна, а вернее — его жены. Она умела выбирать для Оззи людей и песни. И это именно она предложила сделать из жизни семьи «Принца тьмы» реалити-шоу для MTV.
Всего-то 54-летний Оззи предстал на экране неуклонно дряхлеющим подкаблучником с нулевым авторитетом в семье, которому тем не менее иногда приходится работать рок-звездой. Шоу «Семейка Осборнов» стало самым просматриваемым за всю историю телеканала, а Оззи признавался, что во время съемок постоянно находился под воздействием каннабиса или антидепрессантов.
Шоу дало карьере Оззи новый толчок, но в то же время стало началом заката «металла» как вселенной супергероев. Оказалось, что звезды жанра могут дряхлеть.
На финише истории СССР Оззи Осборн выступил на легендарном «Фестивале мира» 1989 года, а в новом веке регулярно приезжал с концертами и даже выступил в России в рамках прощального турне Black Sabbath 2013 года. В здешних краях его ласково называли Оззик и любили как родного. В нем было что-то от доброго и не буйного бытового алкаша.
Автору этих строк однажды довелось взять у Оззи интервью в московском отеле Hyatt. Его бирмингемский акцент не позволял различить отдельные слова и целые предложения, но сам факт присутствия мифологического героя в непосредственной близости обезоружил до такой степени, что я даже забыл с ним сфотографироваться. А может быть, причиной было присутствие грозной и всемогущей Шерон Осборн, которое приводило в трепет похлеще, чем шоу ее мужа.
Последние четверть века были полны болезней и травм, и он держался на этом свете только благодаря ее стараниям. Известно, что Фредди Меркьюри сам написал сценарий своих похорон, а Дэвид Боуи умер спустя два дня после выхода прощального альбома. Похоронный парад для мужа придумала Шерон. 5 июля она устроила в Бирмингеме благотворительный концерт «Back To The Beginning», на котором собрала всех звезд металла, а они тщательно отрепетировали песни из репертуара Оззи. Эхо события в виде концертного фильма, подкастов и фотографий из-за кулис еще долго будет разноситься в меломанской среде.
Оззи Осборн прямо во время шоу благословил брак своей дочери Келли и символически «передал корону» молодому певцу Янгбладу (см. “Ъ” от 15 июля). Песня «Black Sabbath Changes» в его исполнении сейчас рвется к вершинам чартов.
На своем последнем концерте Black Sabbath исполнила «War Pigs», «N.I.B.», «Iron Man» и «Paranoid». После финального залпа конфетти Гизер Батлер, Билл Уорд и Тони Айомми направились за кулисы, а Оззи со своего зловещего трона кричал им «Стойте, останьтесь на долбаной сцене!», пока Батлер не вынес на сцену праздничный торт. Все эти люди — коллеги по группе, жена, соавторы, продюсеры, зрители — всегда относились к нему как к ребенку, требующему постоянного внимания и заботы. А он даже не собирался взрослеть.