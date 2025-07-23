Тьма осиротела

Семья рок-музыканта и телезвезды Оззи Осборна объявила о его кончине. Шерон, Джек, Келли, Эйми и Луис Осборны не сказали о причинах смерти главы клана, а просто сообщили миру, что он провел последние часы в кругу любящих родных, и попросили уважать их чувства. Человек, считающийся олицетворением мрачного рока, на склоне лет не ценил ничего выше семьи. «Принца тьмы» вспоминает Борис Барабанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оззи Осборн во время выступления группы Black Sabbath в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве (июнь 2014 года)

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Оззи Осборн во время выступления группы Black Sabbath в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве (июнь 2014 года)

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Прозвище Оззи прилипло к Джону Майклу Осборну в школьные годы. С Волшебником страны Оз ничего общего, просто производная от фамилии. Четвертого из шестерых детей в бедной бирмингемской семье жизнь заставила в возрасте 15 лет уйти из школы и искать работу. Но, перебрав ремесла автомеханика, водопроводчика и маляра, он решил, что лучше все же не зарабатывать деньги, а просто красть нужные вещи. Попался он быстро и во время недолгой отсидки научился бить татуировки швейной иглой. А едва выйдя из тюрьмы, отправился на сцену — петь в местной группе Music Machine. Он и его будущие коллеги по группе Black Sabbath Гизер Батлер, Тони Айомми и Билл Уорд набирались опыта в разных группах и играли в разных стилях, а гитарист Айомми даже успел немного поиграть с Иэном Андерсоном в Jethro Tull.

Все решило объявление, вывешенное Оззи (так Джона Майкла прозвали еще в школе) в музыкальном магазине: «Оззи Зиг ищет группу, у него есть усилитель».

Название Black Sabbath музыканты выбрали себе под впечатлением от одноименного хоррора Марио Бавы с Мишель (Анжеликой) Мерсье в главной роли. Так же называлась их первая песня. В 1969–1970 году Black Sabbath работала над материалом для дебютного альбома, который получил такое же название. Первая же пластинка коллектива родила сразу несколько музыкальных стилей: heavy metal, его замедленную и «заземленную» версию doom metal и стоунер-рок — стиль, получивший распространение в 1990-е как результат увлечения гранж-групп именно музыкой Black Sabbath.

Считается, что тематика песен Black Sabbath напрямую связана с оккультизмом, которым музыканты группы живо интересовались в самом начале ее существования. На внутренней стороне конверта был изображен перевернутый крест, и музыкантов немедленно записали в сатанисты. Всех, включая трогательного лирика и отчаянного битломана Оззи.

Фактически именно Black Sabbath сделала темные материи важнейшей чертой песен в стиле heavy metal.

Однако уникальность звучания группы опознается даже без знания текстов. Тони Айомми сделал главным строительным материалом песен риффы — простые фрагменты партий электрогитары, на повторении которых строилась вся композиция. Айомми даже прозвали «мастером риффа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оззи Осборн на концерте в «Олимпийском» в 2016 году

Фото: Алексей Молчановский Оззи Осборн на концерте в «Олимпийском» в 2016 году

Фото: Алексей Молчановский

Тони Айомми сочинял большую часть музыкального материала, а за стихи отвечал басист Батлер. Оззи Осборн вспоминал: «Гизер писал тяжелые тексты о смерти и разрушении. Неудивительно, что на наших концертах никогда не было девушек». Сам Оззи пропускал через себя самые разные творческие потоки, чтобы формулировать ключевые образы для песен.

В альбоме Paranoid (1970) группа довела бронебойную простоту своего стиля до совершенства. В вокальной части песни Iron Man Оззи Осборн просто повторял мелодию риффа, и этого было достаточно, чтобы от образа «Железного человека» у слушателя холодела спина. Что же касается заглавной песни, то она была создана за полчаса просто потому, что студийного времени у группы оставалось впритык, и требовалось чем-то заполнить еще три минуты стандартного хронометража диска. Так родились величайшие металлические песни в истории.

Находясь на авансцене у микрофона, Оззи шлифовал эталонную металлическую харизму и свой не шибко широкий, но мгновенно узнаваемый вокальный диапазон.

Black Sabbath создала канон из восьми альбомов, и в 1978 году после смерти отца Оззи покинул группу, чтобы ускорить свое движение в преисподнюю в алконаркотическом пике. Из штопора певца выдернула дочь менеджера Black Sabbath Шерон. Лучше всего эта история рассказана в клипе на песню «Under The Graveyard», где молодого Оззи сыграл Джек Килмер, сын соразмерного ему по таланту актера Вэла Килмера.

Оззи — фигура на поверхностный взгляд комичная, и истории из начала 1980-х о том, как на концерте он откусил голову летучей мыши или как вынюхал дорожку из муравьев, в большой степени соответствуют исторической правде. А вот про то, что ему пришлось пережить, «снимаясь» с тяжелых наркотиков, слушать не так интересно. По-настоящему прочувствовать весь ужас его «ломок» могла только Шерон Осборн, которая помогла ему избавиться от зависимостей и стала спутницей жизни на оставшиеся сорок с лишним лет.

Сольная карьера Оззи Осборна стала эпохой в истории тяжелой музыки. Его опорой в годы сольной деятельности всегда были гитаристы — иконы жанра.

Первым был Рэнди Роудс, которого Оззи взял на работу, даже не начав прослушивание,— ему хватило того факта, что Роудс играл по нотам. Рэнди Роудс записал с Оззи два классических альбома — «Blizzard of Ozz» (1980) и «Diary of a Madman» (1981). Его партии традиционно включают в списки самых виртуозных «металлических» соло. В 1982 году Роудс погиб во время турне с Оззи, согласившись полетать над гастрольным автобусом вместе с пилотом легкомоторного самолета. Певец считал гибель Роудса трагедией всей своей жизни и не оправился от нее до самой собственной смерти.

Еще два альбома с Оззи записал Джейк И. Ли, чье появление на прощальном концерте Black Sabbath (см. «Ъ» от 6 июля) стало сенсацией. Участники шоу принимали коллегу с особым почтением. В октябре 2024 года, гуляя с собакой в Лас-Вегасе, он пострадал от пуль угонщиков мотоциклов и мог никогда не вернуться на сцену, если бы не старый друг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рок-певец и композитор Оззи Осборн во время интервью в гостинице «Арарат Парк Хаятт» (май 2007 года)

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Рок-певец и композитор Оззи Осборн во время интервью в гостинице «Арарат Парк Хаятт» (май 2007 года)

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Наконец, гитаристом, создавшим саунд альбомов Оззи конца 1980-х—середины 2000-х, стал Закк Уайлд. Характерный звук его подвизгивающей гитары ни с чем не спутать, но его отличала еще и личная забота об Оззи, и знание материала Black Sabbath, на основе которого он даже создал собственную кавер-группу. Столь же близок Оззи был, пожалуй, только с Лемми Килмистером.

Лидер Motorhead говорил, что песни, которые он написал для альбомов Оззи «No More Tears» (1991) и «Ozzmosis» (1995), принесли ему больше денег, чем весь каталог Motorhead. Этот факт многое говорит о коммерческих талантах Осборна, а вернее — его жены. Она умела выбирать для Оззи людей и песни. И это именно она предложила сделать из жизни семьи «Принца тьмы» реалити-шоу для MTV.

Всего-то 54-летний Оззи предстал на экране неуклонно дряхлеющим подкаблучником с нулевым авторитетом в семье, которому тем не менее иногда приходится работать рок-звездой. Шоу «Семейка Осборнов» стало самым просматриваемым за всю историю телеканала, а Оззи признавался, что во время съемок постоянно находился под воздействием каннабиса или антидепрессантов.

Шоу дало карьере Оззи новый толчок, но в то же время стало началом заката «металла» как вселенной супергероев. Оказалось, что звезды жанра могут дряхлеть.

На финише истории СССР Оззи Осборн выступил на легендарном «Фестивале мира» 1989 года, а в новом веке регулярно приезжал с концертами и даже выступил в России в рамках прощального турне Black Sabbath 2013 года. В здешних краях его ласково называли Оззик и любили как родного. В нем было что-то от доброго и не буйного бытового алкаша.

Автору этих строк однажды довелось взять у Оззи интервью в московском отеле Hyatt. Его бирмингемский акцент не позволял различить отдельные слова и целые предложения, но сам факт присутствия мифологического героя в непосредственной близости обезоружил до такой степени, что я даже забыл с ним сфотографироваться. А может быть, причиной было присутствие грозной и всемогущей Шерон Осборн, которое приводило в трепет похлеще, чем шоу ее мужа.

Последние четверть века были полны болезней и травм, и он держался на этом свете только благодаря ее стараниям. Известно, что Фредди Меркьюри сам написал сценарий своих похорон, а Дэвид Боуи умер спустя два дня после выхода прощального альбома. Похоронный парад для мужа придумала Шерон. 5 июля она устроила в Бирмингеме благотворительный концерт «Back To The Beginning», на котором собрала всех звезд металла, а они тщательно отрепетировали песни из репертуара Оззи. Эхо события в виде концертного фильма, подкастов и фотографий из-за кулис еще долго будет разноситься в меломанской среде.

Оззи Осборн прямо во время шоу благословил брак своей дочери Келли и символически «передал корону» молодому певцу Янгбладу (см. “Ъ” от 15 июля). Песня «Black Sabbath Changes» в его исполнении сейчас рвется к вершинам чартов.

На своем последнем концерте Black Sabbath исполнила «War Pigs», «N.I.B.», «Iron Man» и «Paranoid». После финального залпа конфетти Гизер Батлер, Билл Уорд и Тони Айомми направились за кулисы, а Оззи со своего зловещего трона кричал им «Стойте, останьтесь на долбаной сцене!», пока Батлер не вынес на сцену праздничный торт. Все эти люди — коллеги по группе, жена, соавторы, продюсеры, зрители — всегда относились к нему как к ребенку, требующему постоянного внимания и заботы. А он даже не собирался взрослеть.