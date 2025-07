Тьма осиротела

«После первого года The Osbournes я устроил фестиваль Ozzfest, и народ спрашивал: "Вы зачем приехали?" Я отвечал: "Шоу устраиваю" — "Какое еще шоу?" — "Рок-шоу". А они удивлялись: "Так вы еще и по этой части?"» Оззи Осборн вместе со своей супругой Шэрон основали ежегодный рок-фестиваль Ozzfest — один из крупнейших металл-фестивалей в США. Наряду с Black Sabbath, в нем принимали участие Judas Priest, Linkin Park, Slayer, System of a Down, KoRn, Slipknot, Marilyn Manson (на фото справа), Metallica и другие известные «тяжелые» группы. Во многом благодаря Ozzfest Оззи Осборну удалось вернуть прежнюю популярность на музыкальной сцене

Фото: Reuters