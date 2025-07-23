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Тьма осиротела

Умер Оззи Осборн

Семья рок-музыканта и телезвезды Оззи Осборна объявила о его кончине. Шерон, Джек, Келли, Эйми и Луис Осборны не сказали о причинах смерти главы клана, а просто сообщили миру, что он провел последние часы в кругу любящих родных, и попросили уважать их чувства. Человек, считающийся олицетворением мрачного рока, на склоне лет не ценил ничего выше семьи. «Принца тьмы» вспоминает Борис Барабанов.

Оззи Осборн во время выступления группы Black Sabbath в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве (июнь 2014 года)

Оззи Осборн во время выступления группы Black Sabbath в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве (июнь 2014 года)

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Оззи Осборн во время выступления группы Black Sabbath в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве (июнь 2014 года)

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Прозвище Оззи прилипло к Джону Майклу Осборну в школьные годы. С Волшебником страны Оз ничего общего, просто производная от фамилии. Четвертого из шестерых детей в бедной бирмингемской семье жизнь заставила в возрасте 15 лет уйти из школы и искать работу. Но, перебрав ремесла автомеханика, водопроводчика и маляра, он решил, что лучше все же не зарабатывать деньги, а просто красть нужные вещи. Попался он быстро и во время недолгой отсидки научился бить татуировки швейной иглой. А едва выйдя из тюрьмы, отправился на сцену — петь в местной группе Music Machine. Он и его будущие коллеги по группе Black Sabbath Гизер Батлер, Тони Айомми и Билл Уорд набирались опыта в разных группах и играли в разных стилях, а гитарист Айомми даже успел немного поиграть с Иэном Андерсоном в Jethro Tull.

Все решило объявление, вывешенное Оззи (так Джона Майкла прозвали еще в школе) в музыкальном магазине: «Оззи Зиг ищет группу, у него есть усилитель».

Название Black Sabbath музыканты выбрали себе под впечатлением от одноименного хоррора Марио Бавы с Мишель (Анжеликой) Мерсье в главной роли. Так же называлась их первая песня. В 1969–1970 году Black Sabbath работала над материалом для дебютного альбома, который получил такое же название. Первая же пластинка коллектива родила сразу несколько музыкальных стилей: heavy metal, его замедленную и «заземленную» версию doom metal и стоунер-рок — стиль, получивший распространение в 1990-е как результат увлечения гранж-групп именно музыкой Black Sabbath.

Считается, что тематика песен Black Sabbath напрямую связана с оккультизмом, которым музыканты группы живо интересовались в самом начале ее существования. На внутренней стороне конверта был изображен перевернутый крест, и музыкантов немедленно записали в сатанисты. Всех, включая трогательного лирика и отчаянного битломана Оззи.

Фактически именно Black Sabbath сделала темные материи важнейшей чертой песен в стиле heavy metal.

Однако уникальность звучания группы опознается даже без знания текстов. Тони Айомми сделал главным строительным материалом песен риффы — простые фрагменты партий электрогитары, на повторении которых строилась вся композиция. Айомми даже прозвали «мастером риффа».

Оззи Осборн на концерте в «Олимпийском» в 2016 году

Оззи Осборн на концерте в «Олимпийском» в 2016 году

Фото: Алексей Молчановский

Оззи Осборн на концерте в «Олимпийском» в 2016 году

Фото: Алексей Молчановский

Тони Айомми сочинял большую часть музыкального материала, а за стихи отвечал басист Батлер. Оззи Осборн вспоминал: «Гизер писал тяжелые тексты о смерти и разрушении. Неудивительно, что на наших концертах никогда не было девушек». Сам Оззи пропускал через себя самые разные творческие потоки, чтобы формулировать ключевые образы для песен.

В альбоме Paranoid (1970) группа довела бронебойную простоту своего стиля до совершенства. В вокальной части песни Iron Man Оззи Осборн просто повторял мелодию риффа, и этого было достаточно, чтобы от образа «Железного человека» у слушателя холодела спина. Что же касается заглавной песни, то она была создана за полчаса просто потому, что студийного времени у группы оставалось впритык, и требовалось чем-то заполнить еще три минуты стандартного хронометража диска. Так родились величайшие металлические песни в истории.

Находясь на авансцене у микрофона, Оззи шлифовал эталонную металлическую харизму и свой не шибко широкий, но мгновенно узнаваемый вокальный диапазон.

Black Sabbath создала канон из восьми альбомов, и в 1978 году после смерти отца Оззи покинул группу, чтобы ускорить свое движение в преисподнюю в алконаркотическом пике. Из штопора певца выдернула дочь менеджера Black Sabbath Шерон. Лучше всего эта история рассказана в клипе на песню «Under The Graveyard», где молодого Оззи сыграл Джек Килмер, сын соразмерного ему по таланту актера Вэла Килмера.

Оззи — фигура на поверхностный взгляд комичная, и истории из начала 1980-х о том, как на концерте он откусил голову летучей мыши или как вынюхал дорожку из муравьев, в большой степени соответствуют исторической правде. А вот про то, что ему пришлось пережить, «снимаясь» с тяжелых наркотиков, слушать не так интересно. По-настоящему прочувствовать весь ужас его «ломок» могла только Шерон Осборн, которая помогла ему избавиться от зависимостей и стала спутницей жизни на оставшиеся сорок с лишним лет.

Сольная карьера Оззи Осборна стала эпохой в истории тяжелой музыки. Его опорой в годы сольной деятельности всегда были гитаристы — иконы жанра.

Первым был Рэнди Роудс, которого Оззи взял на работу, даже не начав прослушивание,— ему хватило того факта, что Роудс играл по нотам. Рэнди Роудс записал с Оззи два классических альбома — «Blizzard of Ozz» (1980) и «Diary of a Madman» (1981). Его партии традиционно включают в списки самых виртуозных «металлических» соло. В 1982 году Роудс погиб во время турне с Оззи, согласившись полетать над гастрольным автобусом вместе с пилотом легкомоторного самолета. Певец считал гибель Роудса трагедией всей своей жизни и не оправился от нее до самой собственной смерти.

Еще два альбома с Оззи записал Джейк И. Ли, чье появление на прощальном концерте Black Sabbath (см. «Ъ» от 6 июля) стало сенсацией. Участники шоу принимали коллегу с особым почтением. В октябре 2024 года, гуляя с собакой в Лас-Вегасе, он пострадал от пуль угонщиков мотоциклов и мог никогда не вернуться на сцену, если бы не старый друг.

Рок-певец и композитор Оззи Осборн во время интервью в гостинице «Арарат Парк Хаятт» (май 2007 года)

Рок-певец и композитор Оззи Осборн во время интервью в гостинице «Арарат Парк Хаятт» (май 2007 года)

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Рок-певец и композитор Оззи Осборн во время интервью в гостинице «Арарат Парк Хаятт» (май 2007 года)

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Наконец, гитаристом, создавшим саунд альбомов Оззи конца 1980-х—середины 2000-х, стал Закк Уайлд. Характерный звук его подвизгивающей гитары ни с чем не спутать, но его отличала еще и личная забота об Оззи, и знание материала Black Sabbath, на основе которого он даже создал собственную кавер-группу. Столь же близок Оззи был, пожалуй, только с Лемми Килмистером.

Лидер Motorhead говорил, что песни, которые он написал для альбомов Оззи «No More Tears» (1991) и «Ozzmosis» (1995), принесли ему больше денег, чем весь каталог Motorhead. Этот факт многое говорит о коммерческих талантах Осборна, а вернее — его жены. Она умела выбирать для Оззи людей и песни. И это именно она предложила сделать из жизни семьи «Принца тьмы» реалити-шоу для MTV.

Всего-то 54-летний Оззи предстал на экране неуклонно дряхлеющим подкаблучником с нулевым авторитетом в семье, которому тем не менее иногда приходится работать рок-звездой. Шоу «Семейка Осборнов» стало самым просматриваемым за всю историю телеканала, а Оззи признавался, что во время съемок постоянно находился под воздействием каннабиса или антидепрессантов.

Шоу дало карьере Оззи новый толчок, но в то же время стало началом заката «металла» как вселенной супергероев. Оказалось, что звезды жанра могут дряхлеть.

На финише истории СССР Оззи Осборн выступил на легендарном «Фестивале мира» 1989 года, а в новом веке регулярно приезжал с концертами и даже выступил в России в рамках прощального турне Black Sabbath 2013 года. В здешних краях его ласково называли Оззик и любили как родного. В нем было что-то от доброго и не буйного бытового алкаша.

Автору этих строк однажды довелось взять у Оззи интервью в московском отеле Hyatt. Его бирмингемский акцент не позволял различить отдельные слова и целые предложения, но сам факт присутствия мифологического героя в непосредственной близости обезоружил до такой степени, что я даже забыл с ним сфотографироваться. А может быть, причиной было присутствие грозной и всемогущей Шерон Осборн, которое приводило в трепет похлеще, чем шоу ее мужа.

Последние четверть века были полны болезней и травм, и он держался на этом свете только благодаря ее стараниям. Известно, что Фредди Меркьюри сам написал сценарий своих похорон, а Дэвид Боуи умер спустя два дня после выхода прощального альбома. Похоронный парад для мужа придумала Шерон. 5 июля она устроила в Бирмингеме благотворительный концерт «Back To The Beginning», на котором собрала всех звезд металла, а они тщательно отрепетировали песни из репертуара Оззи. Эхо события в виде концертного фильма, подкастов и фотографий из-за кулис еще долго будет разноситься в меломанской среде.

Оззи Осборн прямо во время шоу благословил брак своей дочери Келли и символически «передал корону» молодому певцу Янгбладу (см. “Ъ” от 15 июля). Песня «Black Sabbath Changes» в его исполнении сейчас рвется к вершинам чартов.

На своем последнем концерте Black Sabbath исполнила «War Pigs», «N.I.B.», «Iron Man» и «Paranoid». После финального залпа конфетти Гизер Батлер, Билл Уорд и Тони Айомми направились за кулисы, а Оззи со своего зловещего трона кричал им «Стойте, останьтесь на долбаной сцене!», пока Батлер не вынес на сцену праздничный торт. Все эти люди — коллеги по группе, жена, соавторы, продюсеры, зрители — всегда относились к нему как к ребенку, требующему постоянного внимания и заботы. А он даже не собирался взрослеть.

Фотогалерея

Жизнь и творчество Оззи Осборна

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«Я вырос в Астоне, и наша семья была бедной. В детстве я всех боялся и постоянно изображал идиота, чтобы насмешить ребят и не получить от них по шее». Джон Майкл Осборн родился 3 декабря 1948 года в Великобритании, в Бирмингеме, и стал четвертым ребенком в семье из шести детей. Прозвище «Оззи» он получил еще в школьные годы. Так его прозвали одноклассники, исказив его фамилию. По другой информации, прозвище «Оззи» пристало к нему, так как в детстве его любимой книгой была — «Волшебник страны Оз», которую он часто цитировал

«Я вырос в Астоне, и наша семья была бедной. В детстве я всех боялся и постоянно изображал идиота, чтобы насмешить ребят и не получить от них по шее». Джон Майкл Осборн родился 3 декабря 1948 года в Великобритании, в Бирмингеме, и стал четвертым ребенком в семье из шести детей. Прозвище «Оззи» он получил еще в школьные годы. Так его прозвали одноклассники, исказив его фамилию. По другой информации, прозвище «Оззи» пристало к нему, так как в детстве его любимой книгой была — «Волшебник страны Оз», которую он часто цитировал

Фото: John Hiscock / REX / Shutterstock / Fotodom

«Уродом по жизни случайно не станешь. Тут надо поработать». В 15 лет Осборна исключили из школы, и будущий рок-музыкант устроился работать помощником водопроводчика. Впоследствии он сменил несколько работ: был помощником слесаря, забойщиком на скотобойне, автомехаником, маляром и даже могильщиком. Затем молодой Джон Осборн попытался промышлять кражами. Попавшись, он не смог выплатить штраф и отсидел, по разным источникам, полтора или три месяца

«Уродом по жизни случайно не станешь. Тут надо поработать». В 15 лет Осборна исключили из школы, и будущий рок-музыкант устроился работать помощником водопроводчика. Впоследствии он сменил несколько работ: был помощником слесаря, забойщиком на скотобойне, автомехаником, маляром и даже могильщиком. Затем молодой Джон Осборн попытался промышлять кражами. Попавшись, он не смог выплатить штраф и отсидел, по разным источникам, полтора или три месяца

Фото: Michael Ochs Archives / Stringer / Getty Images

«Все эти разговоры о металле и харде… я не подпишусь ни под единым словом. Рок — это просто хорошая музыка. Его нужно слушать, а не говорить о нем!» Выйдя из тюрьмы, Оззи Осборн решил попробовать себя в качестве музыканта и стал вокалистом группы Music Machine. Впоследствии, задумав основать свою собственную группу, Осборн дал объявление в местную газету о поиске единомышленников. По объявлению пришел Теренс Батлер, к тому времени полгода учившийся играть на электрогитаре, чуть позже к ним присоединились Тони Айомми и Билл Уорд. Группа, известная как Black Sabbath, сначала получила название Earth

«Все эти разговоры о металле и харде… я не подпишусь ни под единым словом. Рок — это просто хорошая музыка. Его нужно слушать, а не говорить о нем!» Выйдя из тюрьмы, Оззи Осборн решил попробовать себя в качестве музыканта и стал вокалистом группы Music Machine. Впоследствии, задумав основать свою собственную группу, Осборн дал объявление в местную газету о поиске единомышленников. По объявлению пришел Теренс Батлер, к тому времени полгода учившийся играть на электрогитаре, чуть позже к ним присоединились Тони Айомми и Билл Уорд. Группа, известная как Black Sabbath, сначала получила название Earth

Фото: AP / Douglas Pizac

«Настоящая музыка и мода — вещи несовместимые. Я вообще редко слушаю новые группы. Чаще они слушают меня… Иногда такие ребята приходят ко мне со словами: &quot;Вы оказали очень большое влияние на нашу музыку!&quot;. А я не понимаю, что это значит. Мы ни на кого не стремились оказать влияние — просто играли нашу музыку. Всегда советую и другим придерживаться такого же подхода к творчеству». С 1969 по 1970 годы группа Earth играла в различных клубах, одновременно работая над собственным материалом. Однако вскоре музыканты выяснили, что группа с названием Earth уже существует. Поэтому они сменили название на Black Sabbath — в честь своей первой песни

«Настоящая музыка и мода — вещи несовместимые. Я вообще редко слушаю новые группы. Чаще они слушают меня… Иногда такие ребята приходят ко мне со словами: "Вы оказали очень большое влияние на нашу музыку!". А я не понимаю, что это значит. Мы ни на кого не стремились оказать влияние — просто играли нашу музыку. Всегда советую и другим придерживаться такого же подхода к творчеству». С 1969 по 1970 годы группа Earth играла в различных клубах, одновременно работая над собственным материалом. Однако вскоре музыканты выяснили, что группа с названием Earth уже существует. Поэтому они сменили название на Black Sabbath — в честь своей первой песни

Фото: AP / Miro Nunes

«Когда мы поразили Америку, мы были дикой бандой». В 1970 году группа Black Sabbath записала одноименный альбом — свою первую пластинку, которая вышла в свет в пятницу, 13 февраля. Альбом имел коммерческий успех, впоследствии стал — как в США, так и в Великобритании — платиновым, однако получил много негативных отзывов музыкальных критиков. Позднее Оззи Осборн заявил, что своим взлетом группа была обязана исключительно преданности фанатов

«Когда мы поразили Америку, мы были дикой бандой». В 1970 году группа Black Sabbath записала одноименный альбом — свою первую пластинку, которая вышла в свет в пятницу, 13 февраля. Альбом имел коммерческий успех, впоследствии стал — как в США, так и в Великобритании — платиновым, однако получил много негативных отзывов музыкальных критиков. Позднее Оззи Осборн заявил, что своим взлетом группа была обязана исключительно преданности фанатов

Фото: AP

«Отец Шэрон был управляющим у гангстеров, так что она настоящая деловая женщина. Как-то я сказал ей: &quot;Меня поражает, что ты всю жизнь в музыкальном бизнесе, а поешь как подстреленная антилопа&quot;. Она ответила: &quot;А меня поражает, что ты всю жизнь в музыкальном бизнесе, а в контрактах смыслишь как свинья в апельсинах&quot;». В 1975 году Black Sabbath решили сменить своего менеджера. Новым директором группы стал Дон Арден, чья дочь Шэрон в будущем стала женой Оззи и его постоянным менеджером

«Отец Шэрон был управляющим у гангстеров, так что она настоящая деловая женщина. Как-то я сказал ей: "Меня поражает, что ты всю жизнь в музыкальном бизнесе, а поешь как подстреленная антилопа". Она ответила: "А меня поражает, что ты всю жизнь в музыкальном бизнесе, а в контрактах смыслишь как свинья в апельсинах"». В 1975 году Black Sabbath решили сменить своего менеджера. Новым директором группы стал Дон Арден, чья дочь Шэрон в будущем стала женой Оззи и его постоянным менеджером

Фото: AP / Kathryn Schenker Associates/Michele Schweitzer

«Из всего, что я потерял, мне больше всего не хватает мозгов». Оззи Осборн известен многими эксцентричными выходками на сцене. Одна из самых известных произошла на концерте 1982 года, когда кто-то бросил из зала живую летучую мышь. Осборн, ошибочно приняв животное за резиновую игрушку, решил раззадорить публику, укусив неожиданно прилетевший к нему «подарок». В ответ летучая мышь укусила самого вокалиста. В результате с концерта рокера повезли в больницу, чтобы сделать прививки от бешенства. Когда медсестра спросила его, в чем дело, Осборн залаял на нее и объявил, что заболел бешенством

«Из всего, что я потерял, мне больше всего не хватает мозгов». Оззи Осборн известен многими эксцентричными выходками на сцене. Одна из самых известных произошла на концерте 1982 года, когда кто-то бросил из зала живую летучую мышь. Осборн, ошибочно приняв животное за резиновую игрушку, решил раззадорить публику, укусив неожиданно прилетевший к нему «подарок». В ответ летучая мышь укусила самого вокалиста. В результате с концерта рокера повезли в больницу, чтобы сделать прививки от бешенства. Когда медсестра спросила его, в чем дело, Осборн залаял на нее и объявил, что заболел бешенством

Фото: AP / Jim Cooper

«Если семья готова на то, чтобы съемочная группа торчала у них в доме 24 часа в сутки 7 дней в неделю и снимала все подряд, в конце концов про любую семью получится хороший фильм. Тут ведь главное — правильно смонтировать». 19 мая 2002 года по MTV в Англии и Ирландии начали показывать документальный телесериал The Osbournes про Оззи Осборна и его семью — инсценированную и реальную съемку бытовой жизни Осборнов. Во время первого сезона реалити-шоу было признано наиболее просматриваемым за всю историю канала

«Если семья готова на то, чтобы съемочная группа торчала у них в доме 24 часа в сутки 7 дней в неделю и снимала все подряд, в конце концов про любую семью получится хороший фильм. Тут ведь главное — правильно смонтировать». 19 мая 2002 года по MTV в Англии и Ирландии начали показывать документальный телесериал The Osbournes про Оззи Осборна и его семью — инсценированную и реальную съемку бытовой жизни Осборнов. Во время первого сезона реалити-шоу было признано наиболее просматриваемым за всю историю канала

Фото: Reuters

Рок-музыкант участвовал в озвучивании детских мультфильмов. К примеру, его голосом говорил один из персонажей мультсериала для дошкольников Bubble Guppies

Рок-музыкант участвовал в озвучивании детских мультфильмов. К примеру, его голосом говорил один из персонажей мультсериала для дошкольников Bubble Guppies

Фото: PA / Peter Jordan / AP

«После первого года The Osbournes я устроил фестиваль Ozzfest, и народ спрашивал: &quot;Вы зачем приехали?&quot; Я отвечал: &quot;Шоу устраиваю&quot; — &quot;Какое еще шоу?&quot; — &quot;Рок-шоу&quot;. А они удивлялись: &quot;Так вы еще и по этой части?&quot;» Оззи Осборн вместе со своей супругой Шэрон основали ежегодный рок-фестиваль Ozzfest — один из крупнейших металл-фестивалей в США. Наряду с Black Sabbath, в нем принимали участие Judas Priest, Linkin Park, Slayer, System of a Down, KoRn, Slipknot, Marilyn Manson (на фото справа), Metallica и другие известные «тяжелые» группы. Во многом благодаря Ozzfest Оззи Осборну удалось вернуть прежнюю популярность на музыкальной сцене

«После первого года The Osbournes я устроил фестиваль Ozzfest, и народ спрашивал: "Вы зачем приехали?" Я отвечал: "Шоу устраиваю" — "Какое еще шоу?" — "Рок-шоу". А они удивлялись: "Так вы еще и по этой части?"» Оззи Осборн вместе со своей супругой Шэрон основали ежегодный рок-фестиваль Ozzfest — один из крупнейших металл-фестивалей в США. Наряду с Black Sabbath, в нем принимали участие Judas Priest, Linkin Park, Slayer, System of a Down, KoRn, Slipknot, Marilyn Manson (на фото справа), Metallica и другие известные «тяжелые» группы. Во многом благодаря Ozzfest Оззи Осборну удалось вернуть прежнюю популярность на музыкальной сцене

Фото: Reuters

«Я не такой сумасшедший, как все думают, я гораздо хуже!» Знаменитую наколку OZZY на фалангах пальцев левой руки Оззи Осборн сделал, когда попал в молодости в тюрьму

«Я не такой сумасшедший, как все думают, я гораздо хуже!» Знаменитую наколку OZZY на фалангах пальцев левой руки Оззи Осборн сделал, когда попал в молодости в тюрьму

Фото: Reuters

«Я начал чуть-чуть разбираться в жизни, только когда почти довел себя до ручки». В 1977 году Оззи Осборн покинул Black Sabbath из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Как сам Осборн, так и гитарист группы Тони Айомми в последующих интервью признавали, что это было именно увольнением. Впрочем, Осборн также заявил, что расставание с Black Sabbath стало для него облегчением

«Я начал чуть-чуть разбираться в жизни, только когда почти довел себя до ручки». В 1977 году Оззи Осборн покинул Black Sabbath из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Как сам Осборн, так и гитарист группы Тони Айомми в последующих интервью признавали, что это было именно увольнением. Впрочем, Осборн также заявил, что расставание с Black Sabbath стало для него облегчением

Фото: AP / Natacha Pisarenko

«Когда ты будешь подниматься вверх, ты повстречаешь много разных людей. Не обижай их, потому что ты встретишь их всех еще раз, когда будешь падать вниз». После ухода из Black Sabbath Оззи Осборн проводил время в безделье и пьянстве, пока Шэрон не уговорила его основать новую группу. Для выпуска своего сольного альбома Оззи Осборну требовался контракт со звукозаписывающей компанией. После многочисленных отказов Осборн в итоге сумел достичь соглашения со студией CBS, которая, тем не менее, не относилась к проекту рокера-дебошира с той степенью серьезности, на которую он рассчитывал

«Когда ты будешь подниматься вверх, ты повстречаешь много разных людей. Не обижай их, потому что ты встретишь их всех еще раз, когда будешь падать вниз». После ухода из Black Sabbath Оззи Осборн проводил время в безделье и пьянстве, пока Шэрон не уговорила его основать новую группу. Для выпуска своего сольного альбома Оззи Осборну требовался контракт со звукозаписывающей компанией. После многочисленных отказов Осборн в итоге сумел достичь соглашения со студией CBS, которая, тем не менее, не относилась к проекту рокера-дебошира с той степенью серьезности, на которую он рассчитывал

Фото: AP

«У меня нет ни одного хобби, я не люблю возиться на садовом участке, не собираю марки. Я собираю лишь бутылки из-под выпитого мною пива и судебные процессы». В 1986 году Оззи Осборн был арестован на трапе самолета в аэропорту Лос-Анджелеса. Обвинения, представленные вокалисту, заключались в том, что некий 19-летний подросток застрелился, вдохновленный песней Suicide Solution. Обвинение утверждало, что в самой песне содержатся особые шумы, воздействующие на подсознание и гипнотизирующие слушателя. Адвокатам Осборна удалось доказать, что никаких посторонних звуков на записи нет, а сам текст песни не может быть предметом иска, так как попадает под первую поправку к конституции США, гарантирующую свободу слова

«У меня нет ни одного хобби, я не люблю возиться на садовом участке, не собираю марки. Я собираю лишь бутылки из-под выпитого мною пива и судебные процессы». В 1986 году Оззи Осборн был арестован на трапе самолета в аэропорту Лос-Анджелеса. Обвинения, представленные вокалисту, заключались в том, что некий 19-летний подросток застрелился, вдохновленный песней Suicide Solution. Обвинение утверждало, что в самой песне содержатся особые шумы, воздействующие на подсознание и гипнотизирующие слушателя. Адвокатам Осборна удалось доказать, что никаких посторонних звуков на записи нет, а сам текст песни не может быть предметом иска, так как попадает под первую поправку к конституции США, гарантирующую свободу слова

Фото: AP / Joel Ryan

«Я не горжусь чем бы то ни было в своей жизни. Я не горжусь тем, что я недоучка. Я не горжусь тем, что я алкоголик. Я не горжусь тем, что я наркоман. Я не горжусь тем, что откусил голову летучей мыши. Но могло быть хуже. Я мог родиться Стингом». По словам Оззи Осборна, «один эфир The Osbournes разрушил миллионы фантазий», потому что «Крестный отец металла» предстал мужем-подкаблучником и непутевым папашей, не способным совладать со своими детьми

«Я не горжусь чем бы то ни было в своей жизни. Я не горжусь тем, что я недоучка. Я не горжусь тем, что я алкоголик. Я не горжусь тем, что я наркоман. Я не горжусь тем, что откусил голову летучей мыши. Но могло быть хуже. Я мог родиться Стингом». По словам Оззи Осборна, «один эфир The Osbournes разрушил миллионы фантазий», потому что «Крестный отец металла» предстал мужем-подкаблучником и непутевым папашей, не способным совладать со своими детьми

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«По всей видимости, я — настоящее медицинское чудо! Я пьянствовал в течение 40 лет и ничего со мной не случилось. Я напивался, вырубался, а затем снова приходил в себя. Я считаю, что я должен завещать свое тело лондонскому Музею естествознания». В 2010 году Оззи Осборн решил оставить свое тело науке, утверждая, что его организм является уникальным. Компания Knome заверила, что составит генетическую карту музыканта для того, чтобы выяснить, почему он все еще жив. В результате исследования выяснилось, что Осборн обладает большей выносливостью, чем среднестатистический человек, а возможности его организма справляться с последствиями употребления алкоголя и наркотиков превосходят средние показатели

«По всей видимости, я — настоящее медицинское чудо! Я пьянствовал в течение 40 лет и ничего со мной не случилось. Я напивался, вырубался, а затем снова приходил в себя. Я считаю, что я должен завещать свое тело лондонскому Музею естествознания». В 2010 году Оззи Осборн решил оставить свое тело науке, утверждая, что его организм является уникальным. Компания Knome заверила, что составит генетическую карту музыканта для того, чтобы выяснить, почему он все еще жив. В результате исследования выяснилось, что Осборн обладает большей выносливостью, чем среднестатистический человек, а возможности его организма справляться с последствиями употребления алкоголя и наркотиков превосходят средние показатели

Фото: AP / Natacha Pisarenko

«Просто я всегда был самим собой. Ну и, конечно, мне здорово повезло с менеджером». Оззи Осборн — обладатель премии журнала Classic Rock в номинации «Живая легенда» (2008 год), а также премии журнала Kerrang! в номинации «Легенда» (2011 год). Кроме того, Осборн — обладатель именной звезды на Голливудской аллее славы за вклад в индустрию звукозаписи (2002 год)

«Просто я всегда был самим собой. Ну и, конечно, мне здорово повезло с менеджером». Оззи Осборн — обладатель премии журнала Classic Rock в номинации «Живая легенда» (2008 год), а также премии журнала Kerrang! в номинации «Легенда» (2011 год). Кроме того, Осборн — обладатель именной звезды на Голливудской аллее славы за вклад в индустрию звукозаписи (2002 год)

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

«Гадом буду, никто в мире не может петь, как я». В 1997 году слухи о воссоединении Black Sabbath стали явью: группа собралась в оригинальном составе и устроила международный тур. Были записаны две новые песни

«Гадом буду, никто в мире не может петь, как я». В 1997 году слухи о воссоединении Black Sabbath стали явью: группа собралась в оригинальном составе и устроила международный тур. Были записаны две новые песни

Фото: Reuters

«В последнее время я ощущаю себя пятнадцатилетним чуваком. Все потому, что я стал очень тщательно ухаживать за собой. Занимаюсь на тренажерах, перестал пить...». В начале 2010-х Оззи Осборна пригласили вести колонку о здоровом образе жизни в американском журнале Rolling Stone

«В последнее время я ощущаю себя пятнадцатилетним чуваком. Все потому, что я стал очень тщательно ухаживать за собой. Занимаюсь на тренажерах, перестал пить...». В начале 2010-х Оззи Осборна пригласили вести колонку о здоровом образе жизни в американском журнале Rolling Stone

Фото: AP / Natacha Pisarenko

В 2013 году вышел девятнадцатый и последний студийный альбом группы Black Sabbath под названием «13». Это первая студийная запись группы со времен Forbidden (1995) и первая запись с вокалом Оззи Осборна после лайв-альбома Reunion (1998)

В 2013 году вышел девятнадцатый и последний студийный альбом группы Black Sabbath под названием «13». Это первая студийная запись группы со времен Forbidden (1995) и первая запись с вокалом Оззи Осборна после лайв-альбома Reunion (1998)

Фото: Amy Harris / Invision / AP

В мае 2016 года стало известно о разладе в семье лидера Black Sabbath. Шэрон Осборн начала бракоразводный процесс, причиной которого стала очередная измена музыканта. Однако позже пара помирилась и сохранила брак

В мае 2016 года стало известно о разладе в семье лидера Black Sabbath. Шэрон Осборн начала бракоразводный процесс, причиной которого стала очередная измена музыканта. Однако позже пара помирилась и сохранила брак

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

В октябре 2016 года на телеканале History стартовало шоу с участием Осборна под названием «Кругосветное путешествие Оззи и Джека». В нем Оззи со своим сыном Джеком отправляются исследовать мир и посещать исторические места

В октябре 2016 года на телеканале History стартовало шоу с участием Осборна под названием «Кругосветное путешествие Оззи и Джека». В нем Оззи со своим сыном Джеком отправляются исследовать мир и посещать исторические места

Фото: Larry Papke / AP

В 2018 году вышла книга музыканта «Я — Оззи. Все, что мне удалось вспомнить». В том же году стартовало прощальное турне Осборна. В 2020 году музыкант рассказал, что страдает от одной из форм болезни Паркинсона. Из-за этого и коронавирусных ограничений тур был отложен

В 2018 году вышла книга музыканта «Я — Оззи. Все, что мне удалось вспомнить». В том же году стартовало прощальное турне Осборна. В 2020 году музыкант рассказал, что страдает от одной из форм болезни Паркинсона. Из-за этого и коронавирусных ограничений тур был отложен

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Я не собираюсь выступать и изображать вялого Оззи в поисках сочувствия. Какой в этом смысл? Я не поеду на сцену в чертовой инвалидной коляске». В 2022 году Оззи Осборн дал два коротких концерта в Бирмингеме (Великобритания) и Лос-Анджелесе (США). Он не всегда мог поддерживать равновесие самостоятельно и при необходимости пользовался специальной подставкой. Весной 2023 года СМИ сообщили, что музыкант перенес операцию на позвоночнике и сможет вернуться к концертам только в инвалидном кресле. 22 июля 2025 года музыкант скончался

«Я не собираюсь выступать и изображать вялого Оззи в поисках сочувствия. Какой в этом смысл? Я не поеду на сцену в чертовой инвалидной коляске». В 2022 году Оззи Осборн дал два коротких концерта в Бирмингеме (Великобритания) и Лос-Анджелесе (США). Он не всегда мог поддерживать равновесие самостоятельно и при необходимости пользовался специальной подставкой. Весной 2023 года СМИ сообщили, что музыкант перенес операцию на позвоночнике и сможет вернуться к концертам только в инвалидном кресле. 22 июля 2025 года музыкант скончался

Фото: Alastair Grant / AP

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«Я вырос в Астоне, и наша семья была бедной. В детстве я всех боялся и постоянно изображал идиота, чтобы насмешить ребят и не получить от них по шее». Джон Майкл Осборн родился 3 декабря 1948 года в Великобритании, в Бирмингеме, и стал четвертым ребенком в семье из шести детей. Прозвище «Оззи» он получил еще в школьные годы. Так его прозвали одноклассники, исказив его фамилию. По другой информации, прозвище «Оззи» пристало к нему, так как в детстве его любимой книгой была — «Волшебник страны Оз», которую он часто цитировал

Фото: John Hiscock / REX / Shutterstock / Fotodom

«Уродом по жизни случайно не станешь. Тут надо поработать». В 15 лет Осборна исключили из школы, и будущий рок-музыкант устроился работать помощником водопроводчика. Впоследствии он сменил несколько работ: был помощником слесаря, забойщиком на скотобойне, автомехаником, маляром и даже могильщиком. Затем молодой Джон Осборн попытался промышлять кражами. Попавшись, он не смог выплатить штраф и отсидел, по разным источникам, полтора или три месяца

Фото: Michael Ochs Archives / Stringer / Getty Images

«Все эти разговоры о металле и харде… я не подпишусь ни под единым словом. Рок — это просто хорошая музыка. Его нужно слушать, а не говорить о нем!» Выйдя из тюрьмы, Оззи Осборн решил попробовать себя в качестве музыканта и стал вокалистом группы Music Machine. Впоследствии, задумав основать свою собственную группу, Осборн дал объявление в местную газету о поиске единомышленников. По объявлению пришел Теренс Батлер, к тому времени полгода учившийся играть на электрогитаре, чуть позже к ним присоединились Тони Айомми и Билл Уорд. Группа, известная как Black Sabbath, сначала получила название Earth

Фото: AP / Douglas Pizac

«Настоящая музыка и мода — вещи несовместимые. Я вообще редко слушаю новые группы. Чаще они слушают меня… Иногда такие ребята приходят ко мне со словами: "Вы оказали очень большое влияние на нашу музыку!". А я не понимаю, что это значит. Мы ни на кого не стремились оказать влияние — просто играли нашу музыку. Всегда советую и другим придерживаться такого же подхода к творчеству». С 1969 по 1970 годы группа Earth играла в различных клубах, одновременно работая над собственным материалом. Однако вскоре музыканты выяснили, что группа с названием Earth уже существует. Поэтому они сменили название на Black Sabbath — в честь своей первой песни

Фото: AP / Miro Nunes

«Когда мы поразили Америку, мы были дикой бандой». В 1970 году группа Black Sabbath записала одноименный альбом — свою первую пластинку, которая вышла в свет в пятницу, 13 февраля. Альбом имел коммерческий успех, впоследствии стал — как в США, так и в Великобритании — платиновым, однако получил много негативных отзывов музыкальных критиков. Позднее Оззи Осборн заявил, что своим взлетом группа была обязана исключительно преданности фанатов

Фото: AP

«Отец Шэрон был управляющим у гангстеров, так что она настоящая деловая женщина. Как-то я сказал ей: "Меня поражает, что ты всю жизнь в музыкальном бизнесе, а поешь как подстреленная антилопа". Она ответила: "А меня поражает, что ты всю жизнь в музыкальном бизнесе, а в контрактах смыслишь как свинья в апельсинах"». В 1975 году Black Sabbath решили сменить своего менеджера. Новым директором группы стал Дон Арден, чья дочь Шэрон в будущем стала женой Оззи и его постоянным менеджером

Фото: AP / Kathryn Schenker Associates/Michele Schweitzer

«Из всего, что я потерял, мне больше всего не хватает мозгов». Оззи Осборн известен многими эксцентричными выходками на сцене. Одна из самых известных произошла на концерте 1982 года, когда кто-то бросил из зала живую летучую мышь. Осборн, ошибочно приняв животное за резиновую игрушку, решил раззадорить публику, укусив неожиданно прилетевший к нему «подарок». В ответ летучая мышь укусила самого вокалиста. В результате с концерта рокера повезли в больницу, чтобы сделать прививки от бешенства. Когда медсестра спросила его, в чем дело, Осборн залаял на нее и объявил, что заболел бешенством

Фото: AP / Jim Cooper

«Если семья готова на то, чтобы съемочная группа торчала у них в доме 24 часа в сутки 7 дней в неделю и снимала все подряд, в конце концов про любую семью получится хороший фильм. Тут ведь главное — правильно смонтировать». 19 мая 2002 года по MTV в Англии и Ирландии начали показывать документальный телесериал The Osbournes про Оззи Осборна и его семью — инсценированную и реальную съемку бытовой жизни Осборнов. Во время первого сезона реалити-шоу было признано наиболее просматриваемым за всю историю канала

Фото: Reuters

Рок-музыкант участвовал в озвучивании детских мультфильмов. К примеру, его голосом говорил один из персонажей мультсериала для дошкольников Bubble Guppies

Фото: PA / Peter Jordan / AP

«После первого года The Osbournes я устроил фестиваль Ozzfest, и народ спрашивал: "Вы зачем приехали?" Я отвечал: "Шоу устраиваю" — "Какое еще шоу?" — "Рок-шоу". А они удивлялись: "Так вы еще и по этой части?"» Оззи Осборн вместе со своей супругой Шэрон основали ежегодный рок-фестиваль Ozzfest — один из крупнейших металл-фестивалей в США. Наряду с Black Sabbath, в нем принимали участие Judas Priest, Linkin Park, Slayer, System of a Down, KoRn, Slipknot, Marilyn Manson (на фото справа), Metallica и другие известные «тяжелые» группы. Во многом благодаря Ozzfest Оззи Осборну удалось вернуть прежнюю популярность на музыкальной сцене

Фото: Reuters

«Я не такой сумасшедший, как все думают, я гораздо хуже!» Знаменитую наколку OZZY на фалангах пальцев левой руки Оззи Осборн сделал, когда попал в молодости в тюрьму

Фото: Reuters

«Я начал чуть-чуть разбираться в жизни, только когда почти довел себя до ручки». В 1977 году Оззи Осборн покинул Black Sabbath из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Как сам Осборн, так и гитарист группы Тони Айомми в последующих интервью признавали, что это было именно увольнением. Впрочем, Осборн также заявил, что расставание с Black Sabbath стало для него облегчением

Фото: AP / Natacha Pisarenko

«Когда ты будешь подниматься вверх, ты повстречаешь много разных людей. Не обижай их, потому что ты встретишь их всех еще раз, когда будешь падать вниз». После ухода из Black Sabbath Оззи Осборн проводил время в безделье и пьянстве, пока Шэрон не уговорила его основать новую группу. Для выпуска своего сольного альбома Оззи Осборну требовался контракт со звукозаписывающей компанией. После многочисленных отказов Осборн в итоге сумел достичь соглашения со студией CBS, которая, тем не менее, не относилась к проекту рокера-дебошира с той степенью серьезности, на которую он рассчитывал

Фото: AP

«У меня нет ни одного хобби, я не люблю возиться на садовом участке, не собираю марки. Я собираю лишь бутылки из-под выпитого мною пива и судебные процессы». В 1986 году Оззи Осборн был арестован на трапе самолета в аэропорту Лос-Анджелеса. Обвинения, представленные вокалисту, заключались в том, что некий 19-летний подросток застрелился, вдохновленный песней Suicide Solution. Обвинение утверждало, что в самой песне содержатся особые шумы, воздействующие на подсознание и гипнотизирующие слушателя. Адвокатам Осборна удалось доказать, что никаких посторонних звуков на записи нет, а сам текст песни не может быть предметом иска, так как попадает под первую поправку к конституции США, гарантирующую свободу слова

Фото: AP / Joel Ryan

«Я не горжусь чем бы то ни было в своей жизни. Я не горжусь тем, что я недоучка. Я не горжусь тем, что я алкоголик. Я не горжусь тем, что я наркоман. Я не горжусь тем, что откусил голову летучей мыши. Но могло быть хуже. Я мог родиться Стингом». По словам Оззи Осборна, «один эфир The Osbournes разрушил миллионы фантазий», потому что «Крестный отец металла» предстал мужем-подкаблучником и непутевым папашей, не способным совладать со своими детьми

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«По всей видимости, я — настоящее медицинское чудо! Я пьянствовал в течение 40 лет и ничего со мной не случилось. Я напивался, вырубался, а затем снова приходил в себя. Я считаю, что я должен завещать свое тело лондонскому Музею естествознания». В 2010 году Оззи Осборн решил оставить свое тело науке, утверждая, что его организм является уникальным. Компания Knome заверила, что составит генетическую карту музыканта для того, чтобы выяснить, почему он все еще жив. В результате исследования выяснилось, что Осборн обладает большей выносливостью, чем среднестатистический человек, а возможности его организма справляться с последствиями употребления алкоголя и наркотиков превосходят средние показатели

Фото: AP / Natacha Pisarenko

«Просто я всегда был самим собой. Ну и, конечно, мне здорово повезло с менеджером». Оззи Осборн — обладатель премии журнала Classic Rock в номинации «Живая легенда» (2008 год), а также премии журнала Kerrang! в номинации «Легенда» (2011 год). Кроме того, Осборн — обладатель именной звезды на Голливудской аллее славы за вклад в индустрию звукозаписи (2002 год)

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

«Гадом буду, никто в мире не может петь, как я». В 1997 году слухи о воссоединении Black Sabbath стали явью: группа собралась в оригинальном составе и устроила международный тур. Были записаны две новые песни

Фото: Reuters

«В последнее время я ощущаю себя пятнадцатилетним чуваком. Все потому, что я стал очень тщательно ухаживать за собой. Занимаюсь на тренажерах, перестал пить...». В начале 2010-х Оззи Осборна пригласили вести колонку о здоровом образе жизни в американском журнале Rolling Stone

Фото: AP / Natacha Pisarenko

В 2013 году вышел девятнадцатый и последний студийный альбом группы Black Sabbath под названием «13». Это первая студийная запись группы со времен Forbidden (1995) и первая запись с вокалом Оззи Осборна после лайв-альбома Reunion (1998)

Фото: Amy Harris / Invision / AP

В мае 2016 года стало известно о разладе в семье лидера Black Sabbath. Шэрон Осборн начала бракоразводный процесс, причиной которого стала очередная измена музыканта. Однако позже пара помирилась и сохранила брак

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

В октябре 2016 года на телеканале History стартовало шоу с участием Осборна под названием «Кругосветное путешествие Оззи и Джека». В нем Оззи со своим сыном Джеком отправляются исследовать мир и посещать исторические места

Фото: Larry Papke / AP

В 2018 году вышла книга музыканта «Я — Оззи. Все, что мне удалось вспомнить». В том же году стартовало прощальное турне Осборна. В 2020 году музыкант рассказал, что страдает от одной из форм болезни Паркинсона. Из-за этого и коронавирусных ограничений тур был отложен

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Я не собираюсь выступать и изображать вялого Оззи в поисках сочувствия. Какой в этом смысл? Я не поеду на сцену в чертовой инвалидной коляске». В 2022 году Оззи Осборн дал два коротких концерта в Бирмингеме (Великобритания) и Лос-Анджелесе (США). Он не всегда мог поддерживать равновесие самостоятельно и при необходимости пользовался специальной подставкой. Весной 2023 года СМИ сообщили, что музыкант перенес операцию на позвоночнике и сможет вернуться к концертам только в инвалидном кресле. 22 июля 2025 года музыкант скончался

Фото: Alastair Grant / AP

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