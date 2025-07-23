Единороссы теряют победителей

Сразу пять депутатов городской думы Краснодара, победивших на праймериз «Единой России» (ЕР) и намеревавшихся переизбраться на сентябрьских выборах, отказались от участия в гонке. Мотивы своего решения они не объяснили, однако источники “Ъ” не исключают, что ситуация может быть связана с недавним задержанием вице-мэра по вопросам внутренней политики Всеволода Нетребы. Еще один ресурсный кандидат — олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова — передумала баллотироваться в гордуму Воронежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Политсовет кубанского отделения ЕР 22 июля выдвинул кандидатов на выборы в гордуму Краснодара. Список возглавил мэр Евгений Наумов, вместе с ним в первую тройку вошли председатель гордумы Вера Галушко и ее заместитель Галина Ермакова. Всего за мандаты будут бороться 87 кандидатов, из которых 39 баллотируются по одномандатным округам и еще 45 — по партийному списку.

Выдвижению предшествовало предварительное внутрипартийное голосование — так называемые праймериз, в ходе которых единороссы определили самых «народных» кандидатов (по правилам поддержать того или иного претендента может любой избиратель).

Однако при утверждении итогового списка стало известно, что сразу пять действующих депутатов, одержавших победу на праймериз, передумали баллотироваться на новых срок.

Как пояснили “Ъ” в региональном отделении ЕР, речь идет о главном редакторе газеты «Кубань сегодня» Андрее Арендаренко, гендиректоре ООО «Русь-1» Владимире Багмуте, директоре муниципального учреждения Павле Попове, а также индивидуальных предпринимателях Екатерине Афониной и Дмитрии Орешкине. Все они являлись победителями праймериз в одномандатных округах.

С чем связан массовый отказ действующих депутатов от переизбрания, в партийной ячейке уточнить не смогли, сославшись на то, что победители предварительного голосования не обязаны объяснять свое решение. На каждое из образовавшихся мест были утверждены новые кандидаты, добавили там: «Итоги голосования на праймериз рейтинговые, первый номер снимается — продвигается второй». Получить комментарии самих депутатов “Ъ” оперативно не удалось.

Не исключено, что ситуация может быть связана с уголовным преследованием заместителя главы Краснодара по вопросам внутренней политики Всеволода Нетребы, которого подозревают в мошенничестве.

29 апреля он был задержан на рабочем месте и помещен под домашний арест. По данным источников “Ъ”, следствие изучает незаконные схемы, организатором которых якобы мог выступать чиновник.

Еще один ресурсный победитель праймериз ЕР снялся с выборов в Воронеже. Речь идет о 25-летней олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой. Спортсменка объяснила, что откажется от участия в избирательной кампании в городскую думу, поскольку не сможет совмещать ее с подготовкой и выступлением на чемпионате мира, который пройдет в октябре в Индонезии. Спортсменка добавила, что из уважения к партии и к избирателям, отдавшим за нее голоса на праймериз, не может участвовать в кампании «безучастно»: «Пока я буду отдавать себя спорту, в котором многое получается. А помогать родному городу, как и раньше, намерена в рамках многочисленных общественных проектов».

Ангелина Мельникова планировала избраться в городскую думу Воронежа по одномандатному округу №23, в состав которого входит современный жилой район в северной части Воронежа. В ходе предварительного голосования за нее проголосовали 1,2 тыс. человек. Второе место заняла руководитель АНО «Центр поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья "1+1"» Анна Коломенская, которую поддержал 651 человек. Кто будет представлять ЕР на выборах вместо госпожи Мельниковой, пока неизвестно.

Анна Перова, Краснодар; Сергей Толмачев, Воронеж