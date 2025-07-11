Наша дружба и полезна, и трудна

«Молодая гвардия Единой России» открыла 10 июля обновленное пространство для мероприятий в Москве. К церемонии приурочили один из этапов кадрового конкурса для молодежи «Политзавод». А о желанном будущем с молодыми активистами поговорили партийные руководители. Наиболее заманчивой из упомянутых перспектив, по оценке “Ъ”, оказались полезные связи, которые можно наработать, участвуя в подобных проектах.

Свое новое лофт-пространство, которое должно стать «постоянно действующей площадкой для реализации молодежных инициатив», молодогвардейцы открыли решающей схваткой дебат-турнира «ЧТД» («Что там по дебатам?»). Разбирались между собой финалисты из Москвы и Санкт-Петербурга. Темы и позиции (за или против) соперникам доставались по ходу действа, а проигравших картинно сбрасывали на маты под трибуной. Очки на табло начисляли согласно внутреннему регламенту, но итоговый результат целиком зависел от мнения жюри. Его составили «старшие товарищи» в лице секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева, руководителя центрального исполкома партии Александра Сидякина и политтехнолога Александра Асафова.

В режиме импровизации молодежь поспорила об электросамокатах, волонтерстве, политтехнологах и преимуществах двух столиц. Политические аргументы, к явному удовольствию жюри, молодогвардейцы умело вворачивали в любую тему. Так, всех волонтеров мира «приложили» за проделки их сирийских коллег, которые «с оружием в руках захватили нефтяные вышки», политтехнологов — за «диверсии под видом soft power в своих странах и по всей планете», Москву — за то, что не стала родиной Владимира Путина. «А у нас — лучший в стране мэр!» — отчаянно отбивались москвичи.

Волевым решением жюри, впрочем, победила дружба, хотя от разъясняющих ремарок его члены не удержались. Политтехнологи не планируют диверсионные операции, а «все же больше про выборы», заверил молодежь от имени всего своего цеха Александр Асафов: «Да и они (политтехнологи.— “Ъ”) остались в нашем политическом прошлом, сейчас — социальные архитекторы». «Темы были интересными, было много юмора»,— похвалил дебатеров Владимир Якушев.

Секретаря генсовета, кстати, молодым людям разрешили помучить вопросами. Наряду с традиционными (вроде «Какие качества нужны современному политику?») прозвучали и просьбы. Молодогвардейцы попросили единороссов выставить против них на дебатах настоящих опытных партийцев. Господин Якушев обещал подумать. Также молодежь поинтересовалась, а что же в конечном итоге получат победители «Политзавода» (партийная кадровая программа, в рамках которой и проходили дебаты). «Некоторым дали поработать с большими политиками, но с кем будут работать победители? Может быть, с вами?» — с надеждой вопрошали молодогвардейцы.

Владимир Якушев в ответ как мог разъяснил суть затеянного. Участие в проекте помогает самовыразиться и приобрести нужные навыки, отметил единоросс: «Но главное — представьте, сколько контактов вы здесь получили!..» С друзьями и коллегами дальнейшее движение по жизни становится «более легким», заверил он, ведь вместо того, чтобы в будущем писать друг другу «формальные бюрократические письма», можно будет просто «взять телефонную трубку, набрать человека и по-человечески поделиться проблемами». «А получить какой-нибудь кубок или приглашение на хорошую работу… Это тоже важно, но то, что я перечислил выше, принципиально важнее»,— с явным знанием дела заключил бывший мэр, губернатор, министр и полпред президента.

Григорий Лейба