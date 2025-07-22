Глава новгородского минтранса Константин Куранов арестован по делу о взятке

Басманный районный суд Москвы арестовал министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере, следует из данных картотеки суда. Подробности дела не приводятся.

Ранее в рамках этого же дела под стражу заключили зампреда правительства Новгородской области Станислава Шульцева. Он курировал сферу транспорта и дорожного хозяйства в регионе. По данным «Ъ», сумма взятки вице-губернатору составила 250 млн руб. После ареста отделение «Единой России» в Великом Новгороде приостановило членство господина Шульцева.

Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов писал 18 июля, что ему доложили о задержании чиновников. Правительство содействует правоохранительным органам. Выводы, как сказал глава региона, сделают «после окончания следственных действий и процедур».

Константин Куранов возглавил новгородский минтранс в июле 2022 года. До этого он с 2018 года работал в ГОКУ «Новгородавтодор» и был начальником управления компании.

Никита Черненко