Дорожный вице-губернатор свернул в изолятор

Суд в Москве по обвинению во взяточничестве отправил в СИЗО зампреда правительства Новгородской области Станислава Шульцева. В регионе он курировал сферу транспорта и дорожного хозяйства, а также отвечал за строительство высокоскоростной магистрали «Москва — Санкт-Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Шульцев назначили заместителем главы Новгородской области в декабре 2019 года. До этого он занимал пост министра транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития региона

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Станислав Шульцев назначили заместителем главы Новгородской области в декабре 2019 года. До этого он занимал пост министра транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития региона

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Станислав Шульцев был заключен под стражу по решению Басманного суда столицы. ГСУ СКР обвиняет его в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным «Ъ», ему инкриминируется получение взятки в размере 250 млн рублей. «Выводы сделаем после окончания следственных действий и процедур»,— сказал врио губернатора Новгородской области Александр Дронов, которому доложили об аресте.

Господин Дронов подчеркнул, что областное правительство оказывает все необходимое содействие компетентным органам.

В отделении «Единой России» в Великом Новгороде сообщили «Ъ-СПб», что членство Станислава Шульцева приостановлено в связи с его задержанием.

Станислав Шульцев был назначен заместителем главы Новгородской области в декабре 2019 года. До этого он занимал пост министра транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития региона. В должности вице-губернатора он занимался сферой транспорта, дорожного хозяйства и охраны объектов культурного наследия.

В частности, в его ведении находились вопросы оснащения железнодорожных переездов и автодорог средствами фото- и видеофиксации нарушений ПДД, в том числе интегрированных в систему «Безопасный город», а также реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом (ОАО «ВСМ Две Столицы») на территории Новгородской области. Кроме того, чиновник персонально курировал Маловишерский район Новгородчины.

Андрей Кучеров