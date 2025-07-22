Чем известен глава новгородского минтранса Константин Куранов

22 июля Басманный районный суд Москвы арестовал министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Подробности биографии чиновника — в справке “Ъ”.

Куранов Константин Сергеевич родился 4 апреля 1988 года в Балашихе (Московская область). Окончил Военно-технический университет при Федеральном агентстве специального строительства по специальности «Мосты и транспортные тоннели» (2010).

С 2008 года работал в «Инженерном центре "Проектирование, обследование, испытание строительных конструкций"». В 2014 году удостоен благодарности министра транспорта РФ.

С 2018 года — начальник отдела управления автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор», с 2019 года — заместитель начальника управления, в 2020-м стал начальником «Новгородавтодора». В том же году был отмечен несколькими благодарностями: от гендиректора РЖД, губернатора Новгородской области и Общественной палаты РФ.

В июле 2022 года назначен министром транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области. В том же году награжден нагрудным знаком «Почетный дорожник России».

Женат, трое детей.