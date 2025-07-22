Воронежский бизнесмен Арапов обжаловал приговор за хищения

Накануне в Пресненский райсуд Москвы поступила жалоба воронежского бизнесмена Леонида Арапова (экс-глава воронежского алюминиевого завода «АВА-Трейд») на приговор, вынесенный ему в начале июля. Об этом сообщается в картотеке райсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За мошенничество и растрату (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) судья Ольга Киселькова назначила Арапову семь лет колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски к нему на 302,4 млн руб. в сумме. Их подавали ООО «АВА-трейд» (48,1 млн и 199,9 млн) и АО «Русский алюминий» (54,4 млн руб.).

Уголовное дело рассматривалось в суде с июля 2024 года. Судя по материалам решений о заключении бизнесмена под домашний арест, ему вменялось хищение средств у компании, в которой он был гендиректором. В ноябре 2024 года рассмотрение дела приостанавливали из-за заключения Леонидом Араповым контракта на военную службу, однако на СВО он так и не ушел, поэтому процесс возобновили.

«АВА-трейд» — воронежский алюминиевый завод, основным владельцем которого до конца февраля 2025 года было столичное ООО «АЛ5». 45,5% в «АЛ5» контролирует ООО «АЛ5 холдинг» Леонида Арапова, еще 45,5% — ООО «АЛ5 инвест» Сергея Солодова и Антона Воронова. В конце января 2025 года решением «АЛ5» 83,11% «АВА-трейда» перешли к ООО «Международная алюминиевая компания», которую контролирует «АЛ5 инвест». В уставный капитал были внесены 500 млн руб. от нового собственника.

До 2017 года Леонид Арапов являлся совладельцем «АВА-трейда», а с 2014 года до апреля 2022-го — гендиректором. Тогда решением «АЛ5» полномочия бизнесмена на этом посту были прекращены. Вместо него алюминиевый завод возглавил господин Солодов. Противостояние продолжилось и в других юрлицах холдинга.

После досрочной смены руководителя в «АВА-трейде» началась проверка финансовой деятельности, которая, согласно решениям суда, выявила нарушения. Среди них — финансирование личных авиаперелетов и турпоездок Леонида Арапова и членов его семьи в 2019–2022 годах, которые оплачивались с расчетного счета юрлица, а также — перечисление средств со счета компании на его личный счет.

Подробнее об этом корпоративном конфликте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова