С осужденного воронежского бизнесмена Леонида Арапова взыскали свыше 300 млн

В рамках рассмотрения уголовного дела воронежского бизнесмена Леонида Арапова о мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) Пресненский райсуд Москвы удовлетворил гражданские иски к нему на 302,4 млн руб. Удовлетворены требования воронежского ООО «АВА-трейд» на 48,1 млн и 199,9 млн руб., а также АО «Русский алюминий» на 54,4 млн руб. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе суда.

В качестве основного наказания Леониду Арапову назначили семь лет колонии общего режима. Уголовное дело рассматривалось в столичном суде с июля 2024 года. Судя по материалам судебных решений о заключении бизнесмена под домашний арест, ему вменялось хищение средств у компании, в которой он выполнял обязанности генерального директора. В ноябре 2024 года рассмотрение дела приостанавливали из-за заключения фигурантом контракта на военную службу, однако на СВО он так и не ушел, поэтому процесс возобновили.

«АВА-трейд» — воронежский алюминиевый завод, основным владельцем которого до конца февраля 2025 года было столичное ООО «АЛ5». 45,5% в «АЛ5» контролирует ООО «АЛ5 холдинг» Леонида Арапова, еще 45,5% — ООО «АЛ5 инвест» Сергея Солодова и Антона Воронова. В конце января 2025 года решением «АЛ5» 83,11% «АВА-трейда» перешли к ООО «Международная алюминиевая компания» («МАК»), которую контролирует «АЛ5 инвест». В уставный капитал были внесены 500 млн руб. от нового собственника. Кроме того, в алюминиевом заводе начался процесс реорганизации в форме присоединения «АВА-трейда» и «АЛ5-Юг» к «МАК».

До 2017 года Леонид Арапов являлся совладельцем «АВА-трейда», а с 2014 года до апреля 2022-го — гендиректором. Тогда решением «АЛ5» полномочия бизнесмена на этом посту были прекращены. Вместо него алюминиевый завод возглавил господин Солодов. Противостояние продолжилось и в других юрлицах холдинга.

После досрочной смены руководителя в «АВА-трейде» началась проверка финансовой деятельности, которая, согласно решениям суда, выявила нарушения. Среди них — финансирование личных авиаперелетов и турпоездок Леонида Арапова и членов его семьи в 2019–2022 годах, которые оплачивались с расчетного счета юрлица, а также перечисления средств со счета компании на его личный счет.

Подробнее о корпоративном конфликте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова