Воронежский бизнесмен Леонид Арапов получил семь лет общего режима за хищение

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор воронежскому предпринимателю Леониду Арапову — семь лет в колонии общего режима, сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе инстанции.

Уголовное дело о мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) рассматривалось в суде с июля 2024 года. Его расследованием занималось УВД по Центральному административному округу московского главка МВД. Судя по материалам судебных решений о заключении Леонида Арапова под домашний арест, ему вменялось хищение средств у компании, в которой он выполнял обязанности генерального директора.

В апреле 2022 года решением единственного участника воронежского алюминиевого завода ООО «АВА-Трейд» — ООО «АЛ5» — полномочия Леонида Арапова на посту гендиректора компании, длившиеся с 2014 года, были прекращены. Компания также предъявила ему требования о взыскании расходов на авиаперелеты и турпоездки его семьи в 2019–2022 годах, а также — якобы произошедший вывод средств с корпоративных счетов на личные.

Подробнее о корпоративном конфликте на алюминиевом заводе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь