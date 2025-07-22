Орешкин: в России не планируют блокировать иностранные мессенджеры

Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что в России не будут запрещать зарубежные мессенджеры, если они соответствуют российским требованиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Орешкин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Максим Орешкин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Понятно, нет у властей никогда такого желания все запретить, потому что это приведет к негативным последствиям»,— сказал господин Орешкин на форуме «Территория смыслов» (трансляция велась пресс-службой организатора мероприятия). Он подчеркнул, что мессенджеры должны соблюдать российские требования в плане регистрации и предотвращения мошенничества.

Максим Орешкин призвал развивать отечественные сервисы, в том числе мессенджер Max. Он предложил создать более тесную интеграцию платформы с банковской системой, что нельзя сделать в зарубежных мессенджерах. По оценкам господина Орешкина, это сделает мессенджер более конкурентноспособным.

18 апреля первый зампред Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что мессенджер WhatsApp вскоре может попасть под ограничения в России. Затем глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сказал, что называть даты блокировки мессенджера преждевременно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что WhatsApp должнен выполнять законы РФ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отставка топ-мессенджера».