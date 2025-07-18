Песков: WhatsApp должен выполнять российские законы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) является самым популярным мессенджером в России. При этом, подчеркнул господин Песков, компания должна выполнять законы РФ.

«Как и все сервисы, конечно, (у них.--“Ъ”) есть определенные обязанности в соответствии с законами Российской Федерации. Все законы должны выполняться»,— уточнил представитель президента на брифинге.

Ранее сегодня первый зампред Госдумы по информполитике Антон Горелкин прокомментировал положение WhatsApp на российском рынке. По его словам, мессенджеру необходимо готовиться к уходу из России, несмотря на популярность (68% граждан используют его ежедневно). Долю WhatsApp может заменить национальная разработка — мессенджер Max.