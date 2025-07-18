Депутат Горелкин призвал WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка

Первый зампред Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) вскоре может попасть под ограничения. Об этом он заявил в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам депутата, мессенджер может войти в список программного обеспечения из недружественных стран, который правительство разрабатывает по поручению президента России Владимира Путина. Telegram ограничения не коснутся, однако регистрация мессенджера на Виргинских островах вызывает вопросы, подчеркнул господин Горелкин.

Сейчас примерно 68% россиян пользуются WhatsApp ежедневно, около 55% заходят в Telegram, рассказал депутат, По его мнению, долю лидера в случае запрета может получить национальный мессенджер Max. Господин Горелкин ожидает, что в нем будут реализованы «уникальные функции».

Накануне Владимир Путин поручил правительству разработать ограничения для ПО, произведенного в недружественных странах. Доклад должен быть готов к 1 сентября.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Telegram "приземляют" в России».