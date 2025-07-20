В Госдуме назвали преждевременными разговоры о блокировке WhatsApp

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сказал, что называть даты блокировки мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) преждевременно. Он добавил, что еще год назад прекращение работы сервиса в России было бы «на грани недопустимого».

«Действительно, есть претензии ко всем иностранным платформам в части невыполнения требований нашего законодательства, локализации данных, противодействия мошенничеству. Но называть точные какие-то даты и поводы для блокировок я считаю преждевременным»,— сказал Сергей Боярский в видеообращении, которое опубликовано в Telegram.

При этом депутат отметил, что еще год назад в России не было альтернативы для WhatsApp. Чтобы закрыть «эту часть нашего национального суверенного цифрового контура», был подписан закон о создании национальной платформы и создан мессенджер Max.

18 июля первый зампред Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что WhatsApp «пора готовиться к уходу с российского рынка». Он также говорил, что основным претендентом на долю мессенджера будет Max.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отставка топ-мессенджера».