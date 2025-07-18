Отставка топ-мессенджера

Депутаты Госдумы предупреждают WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) о необходимости готовиться покинуть российский рынок. WhatsApp сейчас самый популярный мессенджер в стране, его охват, по оценкам экспертов, составляет 84,4 млн, или 68,6% аудитории. Практика блокировки иностранного мессенджера — Viber — у властей уже есть, к занимающему сейчас второе по охвату место Telegram аналогичных намерений у них пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член комитета Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Член комитета Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Мессенджеру WhatsApp «пора готовиться» к уходу с российского рынка, заявил 18 июля первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин в своем Telegram-канале. По его словам, мессенджер «с большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который правительство разрабатывает по поручению президента РФ… Кто станет претендентом на долю WhatsApp, думаю, всем понятно — национальный мессенджер».

«Присутствие такого сервиса (WhatsApp) в цифровом пространстве России — это по сути легальная брешь в национальной безопасности. Именно поэтому его включение в список программ из недружественных юрисдикций, подлежащих ограничениям, вопрос времени»,— отметил депутат Госдумы и создатель мессенджера «Серафим» Антон Немкин (цитата по «РИА Новости»). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что «это сервис номер один», однако у него есть определенные обязанности в соответствии с законами РФ.

На днях президент Владимир Путин подписал поручение разработать ограничения для ПО (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных странах.

Доклад должен быть готов к 1 сентября. К этому же дню должен заработать национальный мессенджер MAX, за работу которого будет отвечать дочерняя структура VK. В пресс-службе VK на запрос “Ъ” не ответили.

Еще весной этого года Владимир Путин призвал «душить» зарубежные сервисы, которые действуют против России, но при этом не до конца ушли с рынка. Президент подчеркнул, что Россия не выгоняла никакие компании с рынка и не мешала их деятельности, а, напротив, создавала благоприятные для их работы условия.

Говоря о мессенджерах в целом, депутат Горелкин высказал свои предположения и добавил, что «юрисдикция Telegram остается не до конца ясной». Он предположил, что Telegram в список ПО из недружественных стран не попадет, если «будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке». Запрос “Ъ” Роскомнадзор перенаправил в Минцифры. В министерстве не прокомментировали слова депутата.

В апреле среднесуточный охват WhatsApp, по данным исследовательской компании Mediascope, среди российской аудитории составил 84,4 млн, или 68,6%. На втором месте по этому показателю числится Telegram с 68,3 млн среднесуточного охвата. На третьем — «ВКонтакте» с 59,2 млн среднесуточного охвата.

В конце прошлого года Роскомнадзор уже вынес решение о блокировке в России мессенджера Viber. Поводом стало «нарушение требований российского законодательства к организаторам распространения информации». По данным Mediascope, на момент блокировки Viber занимал третье место по популярности у россиян, уступая лишь WhatsApp и Telegram.

На деятельности средних и крупных компаний ограничения на ПО из недружественных стран почти не отразятся, потому что они используют корпоративные российские мессенджеры для общения внутри компании, считает руководитель по инновациям «Контур.Толк» Павел Скрипниченко. По его словам, сложнее будет тем малым и микропредприятиям, у кого бизнес тесно интегрирован с WhatsApp. По мнению CEO компании «Стахановец» Дмитрия Исаева, какая именно доля от пользователей WhatsApp достанется мессенджеру от VK, сказать пока сложно. «Да, он позиционируется как удобный сервис, который будет интегрирован с "Госуслугами", по аналогии с WeChat в Китае, но как и когда будет реализован задуманный функционал — вопрос пока открыт»,— добавляет эксперт.

«Как и на любом рынке, где уменьшается конкуренция, качество оставшихся продуктов не будет расти в соответствии с ожиданиями конечных пользователей»,— предупреждает IT-директор DCLogic Михаил Копнин. Кроме мессенджеров в готовящийся список ограничений ПО могут попасть и другие решения, у которых уже есть российские аналоги, считает господин Скрипниченко. Однако все еще существует ПО, например по управлению станками и для 3D-моделирования, которое пока не имеет отечественных аналогов. «Поэтому на него не будут накладывать ограничения»,— рассуждает он.

Филипп Крупанин