Во «Вкусно — и точка» перешли на котиков

Hello Kitty непричастна к сбоям на сервисах «Вкусно — и точка». Провайдер, сайт и приложение компании атаковали хакеры из-за рубежа, сообщили в сети ресторанов. 21 июля «Вкусно — и точка» запустила коллаборацию с Hello Kitty, это белый котенок с красным бантом, знаковый персонаж японской поп-культуры. Акции его владельца — Sanrio — в июне по объему торгов даже обошли Toyota на Токийской бирже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В Москве флагманский ресторан на Пушкинской площади разукрасили в цвета бренда и подготовили специальные наборы. В городских пабликах сообщили об ажиотаже в точках из-за коллаборации, но редактор “Ъ FM” Никита Путятин повышенного интереса к розовым бургерам не заметил: «Я зашел во "Вкусно — и точка" рядом с метро "Смоленская" около полудня в будний день. Народу было немного, где-то человек 15. Никто из них не взял продукт из коллаборации с Hello Kitty. Там на выбор есть бургер, напиток и мороженое. Также можно заказать все в наборе примерно за 850 руб. Упаковка прикольная: надписи на японском, яркий дизайн, розовая булка, даже майонез того же цвета. За соседним столиком сидели подростки, они как раз этим заинтересовались, один из них даже попросил сфотографировать набор».

Ранее «Яндекс» объявил, что через приложение «Еда» можно забронировать столик во «Вкусно — и точка» на Пушкинской. В назначенное время посетителя встретит официант, а подавать бургеры и напитки будут на тарелках и в бокалах. Предшественник сети в России — McDonald's — известен громкими коллаборациями. Например, в ресторанах появлялись совместные наборы с рэпером Трэвисом Скоттом, K-pop группой BTS, а в 2025-м компания объявила о сотрудничестве с одной из самых известных видеоигр мира Minecraft. На этом фоне некоторые решения «Вкусно — и точка» выглядят отклоняющимися от стандартов McDonald's, но это продуманная стратегия, считает основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак: «Если мы говорим про американскую корпорацию, то, как она двигается на международном рынке, то какие только коллаборации ни создавались. В прошлом при покупке набора Happy Meal даже можно было послушать известный трек Mambo No. 5.

Понятно, что по отношению к "Вкусно — и точка" есть завышенные ожидания с учетом того, что это бывший McDonald's. Но на самом деле последние коллаборации, в том числе и с Hello Kitty, это очень ярко, в духе предшественника. Отрадно видеть, что российский бренд может такую историю тоже поддержать. Когда во "Вкусно — и точка" начинали возрождать детские наборы, получалось не очень прикольно. Выпускались какие-то книжечки, но аудитория не сильно это оценила. А сейчас они пошли по накатанной. До McDonald's, который является глобальной корпорацией, им тяжеловато, конечно, дотягиваться. Я не знаю, насколько много они потратили денег на то, чтобы завирусилась история с "Яндексом", но огромное количество пабликов сделали об этом посты. Приятно смотреть, что бренд двигается самостоятельно. Ему нужно было выстроить собственные коммуникации с пользователями, и я считаю, что сейчас у них получается это сделать».

«Вкусно — и точка» появилась на базе сети ресторанов McDonald's в июне 2022 года, после того как американская компания покинула российский рынок. В декабре того же года владелец «Вкусно — и точка» Александр Говор заявил, что поддерживает контакты с прежними владельцами точек. Согласно условиям сделки, корпорация может выкупить рестораны на рыночных условиях в течение 15 лет. В мае Владимир Путин на встрече с бизнесом поинтересовался, есть ли у «не очень добросовестных партнеров», ушедших из России, право обратного выкупа компании. Получив утвердительный ответ, он заявил: «Помните шутку известную? Долги платят только трусы. Вот и здесь то же самое».

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Сергей Симонов