«Филадельфия» победила «Колумбус» в матче НХЛ, Мичков отличился передачей
«Филадельфия Флайерс» одержал гостевую победу над «Буффало Сейбрс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.
В составе победителей дубль сделал Коул Кнубл, также гол забил Тревор Зеграс. У «Буффало» автором единственной шайбы стал Джейсон Закер.
Российский форвард «Флайерс» Матвей Мичков записал в свой актив результативную передачу. Он продлил результативную серию до четырех матчей. В 12 играх сезона нападающий набрал 8 (6 голов+2 паса) очков.
«Филадельфия» с девятью очками по итогам 12 встреч занимает шестое место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен. «Буффало», набравший десять баллов в десяти матчах, идет седьмым в Атлантическом дивизионе.
В другой игре дня «Оттава Сенаторс» дома одолел «Флорида Пантерс» со счетом 5:1. У хозяев отличились Тим Штюцле, Клод Жиру, Шейн Пинто, Уоррен Фогель и Стефан Холлидэй. У «Флориды» гол забил Брэди Ткачак, выступавший за «Сенаторс» в течение восьми сезонов.