«Филадельфия» победила «Колумбус» в матче НХЛ, Мичков отличился передачей

В другой игре дня «Оттава Сенаторс» дома одолел «Флорида Пантерс» со счетом 5:1. У хозяев отличились Тим Штюцле, Клод Жиру, Шейн Пинто, Уоррен Фогель и Стефан Холлидэй. У «Флориды» гол забил Брэди Ткачак, выступавший за «Сенаторс» в течение восьми сезонов.