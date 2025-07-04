Офис — и точка

Сеть популярных фастфуд-заведений «Вкусно — и точка» ведет поиск офисного здания для покупки площадью от 10 тыс. кв. м. Здесь разместится штаб-квартира компании, а избыток площадей может быть сдан в аренду. Приоритетный вариант — бизнес-центр «Лайт Хаус» в центре Москвы стоимостью более 15 млрд руб. Купить крупный офис сейчас проще, чем арендовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сеть «Вкусно — и точка» ищет для покупки офисное здание площадью от 10 тыс. кв. м, рассказали три собеседника “Ъ” на рынке недвижимости. Они уточнили, что 10 тыс. кв. м компании требуются для собственного персонала, избыточные площади могут быть сданы в аренду. Во «Вкусно — и точка» “Ъ” сообщили, что сеть рассматривает расширение арендных площадей. На вопросы о покупке здания там не ответили.

Два собеседника “Ъ” на рынке недвижимости говорят, что в приоритете у «Вкусно — и точка» покупка бизнес-центра «Лайт Хаус» (общая площадь — 42,8 тыс. кв. м) на Валовой улице в центре Москвы. Сейчас компания уже арендует здесь 4,6 тыс. кв. м, говорит один из источников “Ъ”. Стоимость «Лайт Хауса» директор по продажам департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрий Антонов оценивает в 15–16 млрд руб. Собственником объекта выступает O1 Properties, где от комментариев отказались.

«Вкусно — и точка» создана на базе сети заведений McDonald’s, ушедшей из России в 2022 году. Тогда российский бизнес компании выкупил сибирский бизнесмен Александр Говор. До этого он управлял несколькими McDonald’s по франшизе. Ранее Forbes в числе совладельцев компании выделял также ХК «Синдика» Арсена Канокова. Сейчас под брендом «Вкусно — и точка» работают 930 заведений в 65 регионах страны. Головная структура холдинга ООО «Система ПБО» в 2024 году выручила 187,4 млрд руб., на 20% больше, чем годом ранее, следует из данных СПАРК. Чистая прибыль увеличилась на 20%, достигнув почти 17 млрд руб.

O1 Properties — один из крупных собственников офисов в Москве. Компании принадлежит 11 бизнес-центров площадью 586 тыс. кв. м. Основным владельцем бизнеса выступает кипрская Riverstretch Trading & Investments Павла Ващенко.

В последние несколько лет O1 Properties испытывает сложности в бизнесе, в контексте которых продажа «Лайт Хауса» может быть оправданной, считают опрошенные “Ъ” участники рынка. В прошлом году ИФНС №10 добилась банкротства подконтрольного ей ООО «Квартал 674–745», на балансе которого находится бизнес-центр «Белая площадь» (76 тыс. кв. м; см. “Ъ” от 19 января 2024 года). Конкурсный управляющий несколько раз пытался продать актив, но найти покупателя пока не удалось.

В этом году «Сбер» обратился в арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве другой структуры O1 Properties — МКООО «Старгланс», которое управляет офисным комплексом White Stone (49,5 тыс. кв. м; см. “Ъ” от 17 февраля). Позднее аналогичные заявления были поданы в отношении компаний, владеющих другими бизнес-центрами O1 Properties — «Вивальди Плаза» на Летниковской улице, «Легенда Цветного» на Цветном бульваре, «Фабрика Станиславского» у станции метро «Таганская» и Ducat Place III на улице Гашека.

Судьба сделки O1 Properties с сетью «Вкусно — и точка» зависит от конъюнктуры российско-американских отношений, считает источник “Ъ”, знакомый с ходом переговоров. Он напоминает, что McDonald`s может воспользоваться опционом на обратный выкуп сети. Это поставит на паузу все глобальные переговоры. Хотя заместитель руководителя департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов считает, что приобретение офисной недвижимости может рассматриваться как способ защиты капитала.

Гендиректор Remain Дмитрий Клапша отмечает, что на рынке недвижимости Москвы сейчас сложилась парадоксальная ситуация: купить 10 тыс. кв. м проще, чем взять в аренду. В этих условиях приобретение объекта может быть удачным решением. Сделка позволит компании увеличивать объем занимаемых площадей по мере роста бизнеса, а избытки на первом этапе сдавать в аренду, констатирует партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян.

Дарья Андрианова