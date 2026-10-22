Кибератака привела к утечке личных данных половины полицейских Японии
Национальное полицейское управление Японии сообщило о вероятной утечке личной информации офицеров и других сотрудников после недавнего взлома данных в компании Arcadia Inc., предоставляющей информацию о стихийных бедствиях. Об этом пишет Kyodo News.
Потенциально уязвимые данные включают около 125 тыс. записей, таких как имена и адреса электронной почты, в 22 префектурах из 47. Фактически речь идет о без малого половине японских полицейских.
В полиции Киото, Фукуоки, Симанэ и Ямагути раскрыты около 16 тыс. адресов электронной почты жителей, зарегистрированных в службах оповещения о чрезвычайных ситуациях. Вместе с тем, управление заверило, что информация о расследованиях устояла и находится под защитой.
14 октября произошла кибератака на систему компании, которая обрабатывает торговые распоряжения брокерской фирмы из Осаки IwaiCosmo Securities. В результате взлома, как полагают, с использованием искусственного интеллекта, также были раскрыты имена и адреса электронной почты 4975 клиентов, но пароли транзакций украдены не были.
В тот же день компания Recruit Co. сообщила о возможной утечке личной информации по 3,7 млн учетных записей ее сервиса информации о подержанных автомобилях Carsensor. Это имена и адреса, в том числе представителей дилерских центров подержанных автомобилей. Инцидент привел к приостановке работы информслужб по подержанным автомобилям Nissan Motor, Mitsubishi Motors Corp. и Mazda Motor Corp.