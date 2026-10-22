Кибератака привела к утечке личных данных половины полицейских Японии

В тот же день компания Recruit Co. сообщила о возможной утечке личной информации по 3,7 млн учетных записей ее сервиса информации о подержанных автомобилях Carsensor. Это имена и адреса, в том числе представителей дилерских центров подержанных автомобилей. Инцидент привел к приостановке работы информслужб по подержанным автомобилям Nissan Motor, Mitsubishi Motors Corp. и Mazda Motor Corp.