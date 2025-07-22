АвтоВАЗ осенью может ввести четырехдневную рабочую неделю

АвтоВАЗ в начале осени рассмотрит возможность введения неполной четырехдневной рабочей недели. Окончательное решение примут, исходя из тенденций на рынке и экономических факторов, сообщила компания.

Возможное изменение графика работы производитель объяснил высокой ключевой ставкой и ужесточением требований к заемщикам по автокредитам. Также в числе причин назвали импорт большого количества автомобилей зарубежного производства. При этом зарубежные бренды «ведут политику ценового демпинга», а их склад составляет около 400 тыс. нераспроданных машин, утверждает АвтоВАЗ.

Перейти на укороченную рабочую неделю могут с 29 сентября 2025 года. Компания при этом заверила, что продолжает активность по разработке и постановке на производство новых моделей и по стимулированию продаж, передает ТАСС.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов говорил, что в январе—мае 2025 года продажи автомобилей Lada упали на 26,3% относительно аналогичного периода прошлого года. По его прогнозам, продажи Lada в июне могут составить 30 тыс. штук. Первый вице-премьер Денис Мантуров допускал, что концерн снизит объем производства из-за падения спроса.

О бизнесе концерна — в материале «Ъ» «Lada выезжает на кроссовер».