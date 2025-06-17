Мантуров: «АвтоВАЗ» может снизить объем производства из-за падения спроса

«АвтоВАЗ» может сократить производственный план по причине снижения спроса на автомобили предприятия. Об этом в интервью РБК рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Сокращение спроса на продукцию «АвтоВАЗа» господин Мантуров объяснил причинами, не зависящими от производителя. По его словам, продажи упали из-за 20-процентных ставок по депозитам. «Давай этот год пережду, получу дополнительный доход, а в следующем году все равно пойду и куплю»,— описывает вице-премьер ход мысли потенциальных покупателей.

Денис Мантуров подчеркнул, что в ноябре 2024 года совет директоров компании утвердил план по производству 500 тыс. автомобилей. Теперь, после установления отрицательной динамики на рынке, в «АвтоВАЗе» допускают, что эта планка может быть пересмотрена.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что в январе—мае 2025 года продажи автомобилей Lada упали на 26,3% относительно аналогичного периода прошлого года. По его прогнозам, продажи Lada в июне могут составить 30 тыс. штук.

Степан Мельчаков