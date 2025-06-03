Продажи Lada в России упали на 26% в январе-мае 2025 года

Продажи автомобилей Lada в России в январе-мае 2025 года составили 131,2 тыс. штук. Это на 26,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов. По его словам, снизилось по сравнению с прошлым годом и количество произведенной продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Среди основных причин падения показателей господин Соколов назвал демпинг (искусственное снижение цен) со стороны китайских автопроизводителей и высокую ключевую ставку. «Ну и, в общем-то, ужесточение условий кредитования»,— добавил президент АвтоВАЗа в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (цитата по «РИА Новости»).

Максим Соколов также спрогнозировал снижение спроса на автомобили Lada по итогам июня. Согласно оценке компании, продажи могут сократиться на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 30 тыс. штук. Ранее, чтобы повысить спрос, АвтоВАЗ начал обсуждать с Минпромторгом возможность прямого субсидирования скидок на машины.

Подробности — в материале «Ъ» «АвтоВАЗ погнался за скидками».