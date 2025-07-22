СКР завершил расследование дела адвоката-иноагента Полозова о фейках про армию

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката Николая Полозова (объявлен иноагентом). Он обвиняется в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @nikolay.polozov Фото: @nikolay.polozov

По версии следствия, адвокат опубликовал в мессенджере ложные сведения о действиях ВС РФ на территории другого государства, и эту публикацию могло увидеть неограниченное число людей. Кроме того, Полозов (объявлен иноагентом) распространял ложные данные об армии России в интервью на видеохостинге, считает СКР.

Ведомство заявляет, что собрало достаточно доказательств вины фигуранта дела. В начале июля адвокат появился в базе данных розыска МВД. Позже Гагаринский суд Москвы его заочно арестовал.

В 2012 году Николай Полозов (объявлен иноагентом) защищал участниц группы Pussy Riot. В декабре 2024 года юриста объявили иноагентом.