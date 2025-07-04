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Адвоката Pussy Riot иноагента Николая Полозова объявили в розыск

МВД объявило в розыск адвоката Николая Полозова (признан в России иноагентом), следует из базы данных розыска ведомства. Он разыскивается по уголовной статье. Подробности не сообщаются.

Фото: @nikolay.polozov

Фото: @nikolay.polozov

Адвокат в 2012 году выступал защитником участниц группы Pussy Riot. Тогда женщин объявили в розыск по обвинению в хулиганстве. В результате трех фигуранток приговорили к двум годам колонии общего режима.

Самого господина Полозова признали иноагентом в декабре 2024 года. Минюст указывал, что мужчина призывал к поддержке ВСУ и террористических организаций, распространял фейки и материалы других иноагентов.

Никита Черненко

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