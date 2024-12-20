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Коммерсантъ FM
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Проект «Лаборатория университетской прозрачности» объявлен иноагентом

Министерство юстиции 20 декабря объявило иностранными агентами антикоррупционный проект «Лабораторию университетской прозрачности», блогера Ислама Белокиева, журналистку Викторию Ивлеву (Ивлева-Йорк), адвоката Николая Полозова и чеченского блогера Хасана Узарова.

По версии Минюста, «Лаборатория университетской прозрачности» принимала участие в распространение материалов иностранных агентов, сотрудничала с иноагентами и распространяла фейки о российских властях. «Создателями проекта являются организации, включенные в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ»,— говорится в заявлении Минюста. Проект проводит курсы для студентов, на которых те учатся проводить антикоррупционные расследования в вузах. Расследования студентов после окончания курсов публикуются в СМИ.

Госпожу Ивлеву Минюст обвиняет в распространении фейков об армии и властях РФ, а также в призывах к финансовой поддержке ВСУ. Виктории Ивлевой 68 лет, она лауреатка премии «Свободная пресса Восточной Европы». Работала в «Новой газете». Ее статьи публиковали крупные международные издания: Der Spiegel, The Guardian, The New York Times, Le Figaro и другие. Госпожа Ивлева освещала военные конфликты в бывших советских республиках, а после начала российской спецоперации выпускает репортажи из Украины.

Николай Полозов, как заявляет Минюст, призывал к поддержке ВСУ, «а также террористических организаций». Его также обвиняют в распространении фейков и материалов иностранных агентов. Господин Полозов в 2012 году представлял интересы участниц Pussy Riot по делу об их акции в храме Христа Спасителя.

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