Суд заочно арестовал адвоката Pussy Riot иноагента Николая Полозова

Адвоката Николая Полозова (объявлен иноагентом) заочно арестовали по обвинению в распространении ложных сведений о российской армии. Об этом в Гагаринском суде Москвы сообщили «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Полозов (признан иноагентом)

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Николай Полозов (признан иноагентом)

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Господину Полозову (объявлен иноагентом) инкриминируют публичное распространение фейков о Вооруженных силах РФ по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Ранее МВД объявило его в розыск.

Адвокат в 2012 году выступал защитником участниц группы Pussy Riot. Тогда женщин объявили в розыск по обвинению в хулиганстве. В результате трех фигуранток приговорили к двум годам колонии общего режима.