Дуров: любую IT-компанию во Франции могут признать преступной группировкой

Основатель Telegram Павел Дуров написал в соцсети X, что во Франции технологические компании могут быть объявлены преступными группировками из-за действий нескольких бюрократов.

Компания X обвинила французские власти в политически мотивированном расследовании. По мнению компании, действия властей Франции угрожает свободе выражения пользователей. Павел Дуров поддержал эту позицию.

«Десятилетие усилий по привлечению инвестиций в сферу технологий сводится на нет несколькими бюрократами, продвигающих свою карьеру и политическую повестку — за счет французского народа», — написал он.

В июле прокуратура Парижа начала расследование в отношении соцсети X, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску. Соцсеть заподозрили в манипуляции алгоритмами.