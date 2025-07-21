Великобритания ввела санкции против 135 танкеров, якобы связанных с Россией

Великобритания объявила о новых антироссийских санкциях. Под ограничения попали 135 нефтяных танкеров, которые якобы относятся к теневому флоту РФ.

Общее число судов, находящихся под ограничениями, выросло с 290 до 425. Также в санкционный список вошли якобы связанная с ЛУКОЙЛОМ трейдинговая компания LITASCO MIDDLE EAST DMCC и компания INTERSHIPPING SERVICES LLC, которая якобы занимается регистрацией судов теневого флота под флагом Габона.

18 июля Евросоюз утвердил 18-ый пакет санкций против России. Новые ограничения коснулись, в частности, энергетики, банковского и оборонного секторов. Предусмотрен новый механизм ценового «плавающего потолка» на российскую нефть — он снижен с $60 до $47,6 за баррель. Также введен запрет на продажу нефтепродуктов из российского сырья.

Подробнее — в материале «Ценовой флот поплыл».