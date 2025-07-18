Ценовой потолок поплыл

Совет ЕС утвердил новый пакет санкций против России. В него ожидаемо вошли плавающий потолок цен на нефть и снижение его с $60 до $47,6 за баррель, запрет на продажу нефтепродуктов из российского сырья, а также прямые санкции против индийского НПЗ «Вадинар», где миноритарная доля принадлежит «Роснефти». Также в 18-м пакете санкций ЕС записаны новые ограничения для 22 российских банков и РФПИ. Эксперты считают наиболее серьезными ограничения по линии энергетики и отмечают, что, демонстрируя некоторую неуверенность в своей правовой позиции, Совет ЕС принимает меры, усложняющие потенциальные судебные разбирательства с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 18-й пакет санкций Евросоюза против России оказался наполнен неуверенностью в своей правовой позиции

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ 18-й пакет санкций Евросоюза против России оказался наполнен неуверенностью в своей правовой позиции

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Совет ЕС утвердил 18-й пакет санкций против России. Новые ограничения направлены на нанесение ощутимого ущерба российским энергетике, финансовой системе и оборонной промышленности, заявила 18 июля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. В документ включены как индивидуальные, так и секторальные ограничения, направленные на усиление давления на Москву.

Одним из ключевых пунктов нового пакета стало снижение предельной цены на российскую нефть, поставляемую морским путем, с ранее установленных $60 до $47,6 за баррель. Потолок будет плавающим, новый уровень является стартовым и будет, по данным МИД Эстонии, пересматриваться каждые шесть месяцев, чтобы поддерживать его на уровне 15% ниже средней рыночной цены. Великобритания, сообщила ее министр финансов Рейчел Ривз, присоединилась к решению ЕС понизить потолок цен.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что снижение ценового потолка вряд ли серьезно повлияет на объемы экспорта нефти или доходы бюджета РФ.

По его словам, теневой флот продолжит работу вне зависимости от размера потолка, а санкции скажутся прежде всего на европейских судоходных компаниях, которым теперь придется ждать снижения цены на нефть из РФ до $47 за баррель, чтобы вновь подключиться к перевозкам. Эксперт также напоминает, что речь не идет о прямом запрете на покупку российской нефти, а только об ограничении морских перевозок и страхования. Старший аналитик БКС Кирилл Бахтин соглашается, что влияние на российских поставщиков сырья будет несущественным: дисконт Urals к Brent может незначительно увеличиться, но, скорее всего, в скором времени вернется к значениям в $12 за баррель.

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Индийская угроза

Под санкции в том числе попала индийская компания Nayara Energy Limited, 49,13% акций которой принадлежат «Роснефти». Российская нефтекомпания купила Nayara совместно с Trafigura и UCP в 2017 году у Essar Energy Holdings. В структуру Nayara входит один из крупнейших в Индии НПЗ — «Вадинар» (мощностью порядка 20 млн тонн в год), а также глубоководный порт на побережье Аравийского моря.

Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин говорит, что это решение ЕС стало первым случаем введения прямых ограничений против зарубежного актива российской нефтяной компании в стране-импортере.

НПЗ «Вадинар» стабильно перерабатывает нефть Urals и играет ключевую роль в вывозе российского сырья в обход западных маршрутов, добавляет он. По его словам, сам по себе санкционный статус не означает автоматических ограничений на работу завода в Индии, однако риски косвенного характера — от доступа к оборудованию и технологиям до поставок катализаторов, химии и запчастей — возрастают. В краткосрочной перспективе ситуация не критична, но способна осложнить модернизационные планы и увеличить издержки в горизонте одного-трех лет, полагает он.

В «Роснефти» на запрос “Ъ” не ответили. Дмитрий Касаткин указывает, что для «Роснефти» Nayara имеет как операционное, так и политическое значение: компания ежегодно перерабатывает до 10–12 млн тонн российской нефти и обеспечивает стабильный канал поставок нефтепродуктов в страны Азии.

Также ЕС ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти на НПЗ третьих стран. Исключения сделаны для Канады, США, Великобритании, Норвегии и Швейцарии. В перечень также включили 105 новых танкеров, которые ЕС считает частью теневого флота России, общее количество судов достигло 444 единиц.

Ограничение импорта в ЕС нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, полагает Игорь Юшков, пока выглядит скорее политическим заявлением, чем проработанным механизмом.

По его словам, определить происхождение нефти в нефтепродуктах, поступающих на рынок, практически невозможно. Кроме того, считает господин Юшков, ужесточение ограничений может привести к росту цен на топливо в ЕС из-за сокращения числа поставщиков в дальнейшем. Сейчас значительные объемы нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, поставляются на рынок ЕС из Турции, Индии, Северной Африки и других стран, объясняет эксперт. Пока остается неясным, как Брюссель планирует отделять продукцию «с российским следом» от остальной, указывает Игорь Юшков.

Евросовет объявил также о полном запрете на любые трансакции с «Северным потоком» и «Северным потоком-2», в том числе на поставку товаров или услуг, «тем самым препятствуя завершению строительства, обслуживанию, эксплуатации и любому использованию трубопроводов будущем», говорится в пресс-релизе. Санкции также будут введены против неназванной (по состоянию на вечер пятницы) российской СПГ-компании.

После подрыва четырех ниток системы газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года уцелела одна — нитка B «Северного потока-2», возобновление прокачки по ней зависело от решения властей Германии, которая сама уже не получает российский газ.

Катя Яфимава из OIES считает эти ограничения в основном символическими, поскольку оба газопровода не работают без малого три года, а многие северо-западные страны ЕС, в особенности Германия, изъявили намерение полностью отказаться от российского газа вне зависимости от того, пригодны газопроводы к работе или нет, и построили существенные мощности по приему СПГ. «В то же время решение наложить санкции на Nord Stream и Nord Stream 2 говорит о том, что если поставки российского трубопроводного газа на европейский рынок когда-либо и возобновятся (помимо мощностей TurkStream), то по украинскому коридору в центрально- и восточноевропейские страны — как одна из возможных составляющих потенциального мирного соглашения»,— полагает она. Адвокат ЕМПП Мерген Дораев отмечает, что решение Совета ЕС «выглядит как политический ответ ЕС на обсуждение перезапуска, появившееся в европейских СМИ, а также на проявление интереса к проектам со стороны американских инвесторов».

Финансовый фронт

В 18-м пакете санкций ЕС записаны ограничения для 22 российских банков и РФПИ. Как пояснила управляющий партнер «Деревенко и партнеры» Светлана Деревенко, вместо отключения российских банков от SWIFT был введен запрет на проведение трансакций с ними, в том числе под запретом любые трансакции с подсанкционными российскими банками, которые уже ранее были отключены от SWIFT. Более того, введен запрет на все операции с РФПИ, его субфондами и аффилированными компаниями.

Юрист практики специальных проектов VEGAS LEX Анна Абалакова отмечает, что данные санкции представляют собой качественное ужесточение, выходящее далеко за рамки простого отключения от SWIFT, и вводят комплексную «финансовую блокаду» целевых лиц.

«Тот факт, что под ограничения попали не только банки, но и РФПИ, говорит о том, что меры направлены не просто на остановку расчетов, а преследуют более масштабные цели — блокировать возможность привлечение инвестиций и управление активами»,— отмечает она. «Значительно возрастает и риск разрыва корреспондентских отношений банками третьих стран из-за риска вторичных санкций»,— считает Анна Абалакова. Кроме того, даже формальное неприменение запретов сейчас не исключает оверкомплаенса в отношении других российских банков со стороны контрагентов, когда они могут добровольно сворачивать отношения, тем самым создавая эффект, схожий с санкционными ограничениями, отмечает эксперт.

В свою очередь, управляющий партнер МКА «Николаев и Партнеры» Юрий Николаев считает, что ужесточение контроля за финансовыми операциями, особенно связанными с переводом денег из России, увеличивает финансовые и юридические риски. «Даже при одобрении сделок специальной правительственной комиссией средства могут быть заморожены — это касается не только сделок по слиянию и поглощению, но и любой торговли, где деньги выходят из России, даже через европейские банки»,— говорит он. В итоге банки, по его словам, будут вынуждены придумывать новые схемы перевода средств, что увеличивает стоимость этих операций.

Упреждающие меры

Помимо этого, 18-й пакет содержит и чисто юридические ограничения.

Так, вводятся меры по защите европейских стран от попыток российского бизнеса инициировать с ними арбитражные разбирательства в рамках двусторонних соглашений с РФ о защите инвестиций.

Юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян поясняет, что речь идет об исках о взыскании компенсации из-за негативных последствий санкций, отмечая, что начало подобным ограничениям было положено еще в 14-м пакете санкций, а теперь Совет ЕС расширил эти меры, распространив их на международный инвестиционный арбитраж. «Это может говорить об отсутствии уверенности в силе юридической позиции государств—членов ЕС по таким спорам»,— поясняет Мерген Дораев.

Кроме того, с правовой точки зрения это довольно спорная мера, так как Совет ЕС не является участником двусторонних договоров между РФ и отдельными европейскими государствами и принятие санкций не денонсирует эти договоры.

По мнению господина Касумяна, «это не отвечает нормам Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, поэтому сомнительно, что государства—члены ЕС могут не исполнять добровольно принятые на себя обязательства по международному праву». «И хотя маловероятно, что победитель в таком споре смог бы принудительно исполнить решение инвестиционного арбитража на территории ЕС, введение таких мер на уровне Регламента ЕС направлено на то, чтобы заранее исключить такую возможность»,— резюмирует господин Дораев.

«Введенные сегодня ограничения в адрес РФПИ являются расширением санкций в дополнение к ранее введенным в марте 2022 года секторальным санкциям,— написал в своем Telegram-канале гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.— Сегодня дополнительные санкции против РФПИ оформлены на уровне Евросоюза, элита которого боится мира и продолжает оставаться в плену враждебных нарративов, своими руками разрушая экономику всего ЕС». «РФПИ призывает к диалогу вместо раскручивания санкционной спирали, насчитывающей уже почти 30 тыс. санкций в отношении России, но не способной навязать свою волю в противовес национальным интересам нашей страны»,— заключил он.

Ольга Семеновых, Татьяна Дятел, Анна Занина, Максим Буйлов