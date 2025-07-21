Президент Абхазии назвал успешной программу развития страны при поддержке России

Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком. Господин Гунба назвал успешной инвестпрограмму содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2022–2025 годы, реализуемую при поддержке РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бадра Гунба

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бадра Гунба

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Абхазский президент сказал, что товарооборот двух стран превысил $400 млн, в то время как 2020 году он был на уровне $250 млн. По словам президента Абхазии, ВВП республики растет динамично и уже превысил 90 млрд руб. По сравнению с 2020 годом ВВП вырос на 187%. «Растет не только экспорт из России, но и значительно увеличился экспорт продукции из Абхазии в Россию. Это свидетельствует о развитии экономики»,— добавил в свою очередь господин Новак.

Бадра Гунба убежден, что реализация программы на период 2026–2030 годов «придаст дополнительный импульс» экономике Абхазии. «Без этой помощи преодоление многочисленных вызовов и сложностей, с которыми сталкивается республика, было бы крайне затруднительным»,— убежден господин Гунба (цитата по ТАСС).

Вице-премьер РФ в числе приоритетных направлений для сотрудничества с Абхазией назвал развитие сельского хозяйства, увеличение поставок продукции в Россию, а также туризм. Помимо этого Александр Новак поблагодарил Абхазию за поддержку России в рамках военной операции, в которой также участвуют абхазцы.

5 июля Бадра Гунба встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Господин Гунба попросил обеспечить дополнительный гуманитарный переток электричества в республику.

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Бизнес стремится в Гагру».