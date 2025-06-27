Бизнес стремится в Гагру

Крупные российские туроператоры увеличивают номерной фонд в Абхазии. «Алеан» заключил эксклюзивные договоры на дистрибуцию двух отелей в Гагре с совокупным фондом 450 номеров. Бизнес воодушевляет рост интереса россиян к Абхазии в свете возобновления авиасообщения и снижения спроса на Краснодарский край.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Никишин, Коммерсантъ Фото: Олег Никишин, Коммерсантъ

ООО «Алеан» в июне зарегистрировал девять доменных имен, созвучных с названиями отелей «Нарт» (250 номеров) и «Изумруд» (200 номеров) в абхазской Гагре, следует из СПАРК. С этими объектами были заключены эксклюзивные договоры: компания будет единственным туроператором, сотрудничающим с ними, пояснили “Ъ” в «Алеане». Сайты будет использоваться как инструмент продаж. Ранее «Алеан» уже заключил подобные соглашения с отелями «Апсны», «Глория» и Wellness Park Hotel Gagra в Абхазии, добавили в компании. Оперативно связаться с объектами размещения не удалось.

«Алеан» не единственный крупный российский туроператор, расширяющий присутствие в Абхазии. В «Интуристе» “Ъ” пояснили, что объем размещения в стране увеличивается на 10–15% в год. Там добавили, что в Абхазии сейчас открываются новые отели, но объектов высокого уровня не так много. Основной фонд продолжают формировать гостевые дома и мини-отели. В Fun & Sun говорят, что в этом году нарастили летний портфель по Абхазии на 15%. Эксклюзивный контракт у туроператора заключен с отелем «Луиза» (31 номер).

В Anex отметили, что отельная база в Абхазии в этом году выросла, не приведя конкретики. В «Русском экспрессе» отмечают, что предложение расширяется точечно, в основном за счет новых и реновируемых отелей. Потенциал направления большой, но, помимо отельной базы, в развитии нуждается и туристическая инфраструктура, пояснил в компании.

Туроператоры расширяют предложение по Абхазии в контексте роста спроса.

Согласно «Слетать.ру», продажи организованных туров в республику на лето увеличились на 10,4% год к году. В OneTwoTrip отмечают, что в общем объеме гостиничных продаж зарубежных направлений на летний сезон доля Абхазии составляет 0,9%. За год показатель увеличился в три раза. В «Яндекс Путешествиях» заметили аналогичный прирост. В «Островке» говорят, что среди летних зарубежных направлений Абхазия по числу гостиничных бронирований формирует 11% спроса и сейчас находится на втором месте, уступая Белоруссии и опережая Турцию. Гудаута приросла в бронированиях на 75%, Лдзаа — на 30%, Пицунда — на 23%, перечисляют в сервисе.

Руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина считает основным фактором активного роста потока в Абхазию открытие аэропорта в Сухуме. Регулярное авиасообщение с Россией было открыто в мае. Сейчас прямые рейсы из различных городов осуществляют iFly, «Руслайн», «Икар». Согласно «Яндекс Путешествиям», средняя стоимость перелета из городов России в Абхазию на это лето составляет 25,6 тыс. руб.

Еще одним фактором выступает наблюдающееся в этом году снижение спроса на отдых в Краснодарском крае. После разлива мазута в декабре прошлого года часть пляжей в Анапе, Темрюке и прилегающих районах закрыта для купания. Это привело к резкому снижению числа бронирований (см. “Ъ” от 26 июня). Абхазия традиционно рассматривается как направление, конкурирующее именно с российским курортами.

Абхазия считается достаточно доступным направлением.

Согласно «Слетать.ру», средняя стоимость забронированного тура в страну на это лето составляет 111 тыс. руб., год к году значение выросло на 4,2%. Средняя стоимость забронированной в стране ночи, по данным «Островка», составляет 6,6 тыс. руб. Год к году значение выросло на 8%. В «Яндекс Путешествиях» оценивают динамику в 27%, до 8,5 тыс. руб.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечает, что из-за нехватки современного гостиничного фонда в республике загрузка качественных отелей будет оставаться высокой даже в случае снижения интереса туристов к Абхазии в будущем. Но эксклюзивные контракты турбизнеса с местными отельерами он считает рискованными, так как операторы вынуждены гарантировать средствам размещения определенный денежный поток.

Александра Мерцалова