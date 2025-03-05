Путин пообещал Гунбе продолжить гуманитарные поставки электричества в Абхазию

Избранный президент Абхазии Бадра Гунба на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле попросил обеспечить дополнительный гуманитарный переток электричества в республику до завершения энергодефицита. Российский лидер пообещал выполнить его просьбу.

«К сожалению, мы подошли сейчас к тому, что тот объем гуманитарного перетока электроэнергии, который поступит в республику, практически исчерпан. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к вам за поддержкой до окончания энергодефицита — это ориентировочно до середины апреля, поддержать Абхазию дополнительным объемом гуманитарного перетока»,— сказал Бадра Гунба на встрече в Кремле. «Хорошо, все сделаем»,— ответил Владимир Путин.

С ноября по апрель Абхазия ежегодно сталкивается с дефицитом электроэнергии из-за многолетнего кризиса энергетической отрасли, нехватки собственных мощностей и майнинга криптовалют. В этом году ситуация усугубилась, поскольку из-за приостановки Москвой социальных выплат в бюджете республики не хватало средств для перетока электроэнергии из России — за счет него Абхазия решает проблему дефицита из года в год.

По запросу Сухума с 23 декабря Москва начала бесплатные поставки. МИД РФ изначально сообщал, что гуманитарный переток будет осуществляться до конца февраля. Бадра Гунба, победивший на досрочных выборах президента Абхазии, в предвыборной кампании обещал решить энергокризис в координации с Россией.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бадра Гунба уже не исполняет обязанности».

Лусине Баласян