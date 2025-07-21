Ход на опережение

Срок вступления в силу законопроекта «О платформенной экономике» вновь перенесен: с 1 марта 2027 года на 1 октября 2026 года. Соответствующие поправки ко второму чтению документа одобрены комитетом Госдумы по экономполитике. В Минэкономразвития изменения объясняют необходимостью ускорить работу платформ по приведению IT-систем в соответствие с будущим законом, в правительстве — интересами граждан. Мнения же участников рынка разделились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Комитет Госдумы по экономполитике 18 июля провел заседание, на котором обсуждалось внесение изменений в законопроект «О платформенной экономике» (известен как закон о маркетплейсах), узнал “Ъ”. Одним из ключевых стало решение перенести срок вступления закона в силу на 1 октября 2026 года, следует из протокола встречи (есть в распоряжении “Ъ”). В первоначальной версии, внесенной в Госдуму 3 июля на рассмотрение в первом чтении, указана другая дата — 1 марта 2027 года (см. “Ъ” от 27 июня). В Минэкономразвития объясняли это необходимостью «донастройки бизнес-процессов платформ» во врем переходного периода.

Проект закона «О платформенной экономике» разработан Минэкономразвития. Документ описывает общие правила функционирования цифровых платформ и систему взаимоотношений их участников. Актуальность документа обосновывается, в частности, ростом числа конфликтов пользователей платформ в отсутствие профильного закона (см. “Ъ” от 27 сентября 2024 года).

В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что правительственный законопроект в целом направлен на защиту прав и интересов граждан при взаимодействии с цифровыми платформами.

Поэтому решение о переносе срока вступления в силу закона, если будет принято депутатами, позволит применять заложенные нормы в интересах граждан раньше, чем планировалось.

«Логика переноса сроков в том, чтобы те нормы, которые предусмотрены законопроектом, те гарантии безопасности для потребителей, бизнеса и самих платформ как можно скорее стали работать, так как эти правовые механизмы крайне востребованы»,— добавил представитель Минэкономразвития. Перенос срока означает, что цифровые платформы оперативнее включатся в донастройку собственных систем для приведения их в соответствие с законом, считают там. Также мера позволит приступить к апробации проектируемых норм, заверили в министерстве.

Однако не все участники рынка поддерживают это решение.

В объединенной компании Wildberries & Russ вступление норм законопроекта в силу в 2027 году называют «максимально взвешенным»: «Особенно с учетом того, что отрасли необходимо будет время на адаптацию к ряду планируемых в законопроекте норм, в частности, связанных с обеспечением интеграции с государственными инструментами и системами контроля качества и безопасности товаров».

В Ozon перенаправили запрос “Ъ” в Ассоциацию компаний интернет-торговли. Там напомнили, что срок вступления закона в силу был одним из ключевых вопросов, требующих корректировки. «Об этом говорилось и при рассмотрении документа в трех думских комитетах, и на пленарном заседании»,— уточнил президент ассоциации Артем Соколов. По его словам, вступление документа в силу с 1 октября 2026 года, напротив, вполне реалистичная дата.

«В целом такой срок требуется для технологически нагруженных процессов, например для интеграции с государственными IT-системами. И здесь нужна не только донастройка бизнеса, но и самих ГИС»,— добавил он. При условии оперативного принятия закона и слаженных действий всех сторон реализация новых законодательных требований в этой части осуществима с будущего года. В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники ответили “Ъ”, что также поддерживают изменения и считают, что срок вступления должен быть «максимально близким», так как проблемы, стоящие перед участниками рынка, необходимо решать уже сегодня.

Юлия Юрасова, Татьяна Исакова