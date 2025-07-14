Витрины еще побьются

Ритейлеры настаивают на необходимости доработать принятый на прошлой неделе Госдумой в первом чтении законопроект о платформенной экономике, который в том числе регулирует работу маркетплейсов. Они считают, что в документе так и не было четко прописано самого важного — запрета онлайн-площадкам в одностороннем порядке, без согласия селлеров проводить акции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо вице-президента Союза торгцентров (СТЦ) Павла Люлина, направленное главе комитета Госдумы по экономполитике Максиму Топилину, с просьбой доработать законопроект о платформенной экономике, прошедший первое чтение в парламенте 9 июля. В частности, союз просит запретить маркетплейсам менять цену на товары без согласия селлеров, ограничить объем субсидирования ценовых акций со стороны площадок суммой не выше 5% от годового товарооборота платформы, установить паритет отрасли с федеральным законом «О торговле», приравнять пункты выдачи заказов (ПВЗ) к офлайн-магазинам. В Госдуме не ответили на запрос “Ъ”.

Законопроект о платформенной экономике вводит правовое понятие «цифровая платформа» и устанавливает правила взаимоотношений между оператором платформы (маркетплейс, агрегатор), партнером (продавец или исполнитель услуги) и пользователем (покупатель). Документ обсуждается отраслью и профильными ведомствами с прошлого года, но был внесен на рассмотрение Госдумы только в начале июля 2025-го.

Предложения СТЦ вполне обоснованны, поскольку направлены на устранение масштабных рисков для потребителей и широкого круга участников рынка, считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. По его мнению, масштабные скидки на маркетплейсах уничтожают альтернативные каналы торговли, а работающие там предприниматели теряют возможность конкурировать своими же товарами на других площадках. При этом, указывает эксперт, объем этих скидок превышает размер комиссии маркетплейсов. В конечном счете эти субсидии включаются в комиссии, и их рост за последний год был очень существенным, отмечает президент одежной сети Baon Илья Ярошенко.

Оферты не содержат порядка предоставления скидок — их критериев и размеров, но рано или поздно маркетплейс «возвращает» средства, инвестированные в скидки, и делает это в первую очередь за счет селлеров, отмечает руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.

Площадкам выгодна такая политика из-за установления монопольно низкой цены, которая приводит к устранению конкурентов на рынке, поясняет он. «Агрегаторы хотят и торговать, и управлять ценой, и при этом ни за что не отвечать — как посредник в виде цифровой платформы»,— возмущается глава совета директоров сети «Леонардо» Борис Кац.

Маркетплейсы ожидаемо не поддерживают предложения представителей традиционного ритейла.

В Wildberries считают, что текущая редакция законопроекта во многом сбалансирована регулятором, учитывает интересы всех сторон платформенного бизнеса и позицию участников рынка. В Ozon соглашаются, что за последние полгода над документом была проведена значительная работа в диалоге с бизнесом, что позволило учесть специфику и интересы рынка и задать правила, которые строже защищают интересы покупателей и предпринимателей.

Вмешательство государства в стандартные маркетинговые программы лояльности создаст в перспективе негативный прецедент для всей отрасли торговли, поскольку такие механизмы работы с клиентской базой и товарными остатками практикует весь ритейл вне зависимости от канала продаж, настаивает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. В Wildberries отмечают, что скидка от маркетплейсов помогает селлерам продавать больше, не теряя прибыль. В Ozon также выступают за сохранение рыночного подхода. А в «Яндекс Маркете», напротив, считают необходимым включить в законопроект о платформенной экономике пункт об ограничении инвестиций маркетплейсов в скидки.

Что касается признания ПВЗ объектами торговли, то точка, где нет ассортиментной выкладки, прямых товарных предложений, не может считаться торговой, считает Артем Соколов. Предложение о паритете отрасли с ФЗ «О торговле» и «вовсе сомнительно», поскольку инициатива не учитывает разницу бизнес-моделей торговых сетей и цифровых платформ, отмечают в Wildberries. «Как и ранее высказанные предложения офлайн-ритейла, являющиеся, по сути, спорной практикой неконкурентного поведения, вышеизложенное является очередной попыткой спасти становящиеся рудиментарными виды торговли исключительно за счет предложения мер, пессимизирующих развитие ее перспективных форматов»,— говорят в компании. Там считают, что необходимо не зарегулировать онлайн-торговлю, а снизить регуляторную нагрузку на офлайн-ритейл.

Максим Решетников, глава Минэкономики, 9 июля 2025 года: «Уровень налогообложения в маркетплейсах и в торговых сетях примерно сопоставим, притом что маркетплейсы… сдерживают цены».

На прошлой неделе крупнейшие отраслевые ассоциации, объединяющие как ритейлеров, так и производителей продуктов (в частности, Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, АКОРТ и другие), направили в администрацию президента, Совфед, правительство РФ и Госдуму письма с просьбами о корректировке законопроекта о платформенной экономике (см. “Ъ” от 7 июля). Они указали, что в законопроекте не хватает эффективных мер по защите от контрафакта, действенной системы штрафов, не ограничено влияние маркетплейсов на ранжирование товаров и продавцы недостаточно защищены от вмешательства в их ценовую политику. В свою очередь, представители маркетплейсов возражали, отмечая, что документ и так сбалансирован, а предложение ограничить скидки, «в очередной раз высказанное традиционным ритейлом», нецелесообразно и даже «вредно».

Как сообщал “Ъ” 7 июля, на проходившем в тот же день в Госдуме круглом столе по вопросу законопроекта о платформенной экономике с участием офлайн-ритейлеров депутат и член координационного совета Союза интернет-торговли Алексей Веллер пообещал, что в документ будут внесены поправки уже во втором чтении. Корректировки необходимы в том числе относительно объемов скидок, сроков вступления в силу закона, обязательной маркировки, а также унификации ряда требований и ответственности для всех форматов торговли, считает Артур Гафаров.

Дарья Андрианова