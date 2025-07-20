В Шереметьево в шестой раз за два дня ввели ограничения

В аэропорту Шереметьево вновь ограничили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов. С 19 июля аэропорт приостанавливал работу по этой причине уже пять раз.

Также в течение дня и ночи ограничения вводились во всех московских авиагаванях. Из-за этого на запасные аэродромы ушли 134 самолета, из Шереметьево — 45. Мэр столицы Сергей Собянин сообщал о 16 беспилотниках, сбитых на подлете к Москве.