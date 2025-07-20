134 самолета ушли на запасные аэродромы из-за ограничений 19-20 июля

Из-за ограничений на вылет и посадку самолетов в московских аэропортах 19-20 июля на запасные аэродромы «ушли» 134 самолета. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Наибольшее количество рейсов перенесли из Шереметьево — 78 и Внуково — 45. Из Домодедово ушли 8 самолетов, из Жуковского — 3.

В Росавиации уточнили, что у авиапредприятий достаточно ресурсов для продолжения работы в сложившихся условиях. Авиакомпании и аэропорты стремятся как можно скорее вернуться к штатному расписанию полетов.

Все аэропорты Москвы приостанавливали работу сегодня ночью из-за риска воздушной опасности. На подлете к столице после полуночи было сбито 16 беспилотников.