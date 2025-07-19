Минэкономики сохранило прогноз по инфляции на уровне 7,6%

Министерство экономики сохранило прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%, сообщила пресс-служба правительство. Он добавил, что при сохранении текущей динамики ведомство может понизить прогноз до уровня ниже 7%.

«Было отмечено продолжение укрепления курса рубля, а также снижения инфляции. В мае она составила 9,9%, сократившись до 9,4% в июне и до 9,34% на 14 июля год к году»,— говорится в сообщении правительства по итогам совещания о текущей экономической ситуации.

По данным Минэкономики, рост ВВП с января по май 2025 года составил 1,5%. Год к году увеличился объем производства в машиностроении (+13,3%), сфере общественного питания (+8,3%), строительства (+5,5%), химическом комплексе (+3,5%). Безработица по итогам первых пяти месяцев 2025 года осталась на рекордно низком уровне в 2,3%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Инфляционные ожидания населения стабильны».