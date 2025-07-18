Инфляционные ожидания населения стабильны

Несмотря на заметное замедление регистрируемой Росстатом и ЦБ инфляции (см. “Ъ” 16 и 17 июля), инфляционные ожидания (ИО) населения в июле в целом не снижались, свидетельствуют результаты свежего опроса Банка России. Через год респонденты видят годовой рост потребительских цен на уровне 13%, как и в июне, хотя текущая инфляция, на их взгляд, снизилась за месяц на 0,7 процентного пункта (п. п.), до 15%.

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Респонденты со сбережениями чуть повысили свои ожидания роста цен на ближайший год — с 11,6% до 11,9%. При этом их оценки наблюдаемой инфляции также незначительно снизились — с 14% до 13,9%. Респонденты без сбережений, наоборот, формально снизили свои ожидания инфляции — с 14,3% до 14,2%, а их оценки наблюдаемого роста цен снизились резко — с 17% до 16%.

Аналитики дают различные качественные оценки произошедшему. «На деле мало что изменилось, за исключением оценок текущей инфляции тех, у кого нет сбережений, но это в основном отражение фактического замедления инфляции в чувствительных категориях. Пока ИО населения остаются стабильными, хотя и на повышенных уровнях. Повышение тарифов ЖКХ может реализоваться в росте ожиданий по итогам августа, когда придут платежки за июль... но наиболее важными будут данные уже сентября. Отчет по ИО общей картины не меняет»,— заключает Егор Сусин из Газпромбанка.

Аналитики Telegram-канала MMI, в свою очередь, отмечают, что, несмотря на замедление инфляции и крепкий рубль, люди не верят в ценовую стабильность.

«ИО практически не меняются уже пять месяцев подряд. 13% — это очень много! При таких ИО дезинфляционные процессы не могут быть устойчивыми — малейшие возмущения, и инфляция улетит в космос. При столь высоких ИО снижение ставок по депозитам становится опасным! Реальная доходность депозитов обвалилась с декабря на 4–5 п. п. Еще 2–3 п. п. вниз, и может начаться новая волна потребительского бума и инфляции. Снижение ставки до 18% с мягким сигналом подтолкнет такой сценарий. Мы считаем, что этого делать не надо. 19% и нейтральный сигнал»,— убеждены они.

В свою очередь, аналитики Telegram-канала «Твердые цифры» фиксируют, что инфляция за второй квартал сложилась значимо ниже прогноза ЦБ, который на этот период составлял 7% с учетом сезонности в пересчете на год (SAAR), а факт за второй квартал составил в среднем 4,8% SAAR. В результате по мере снижения инфляции жесткость ДКП при нынешней ставке ЦБ достигла максимума — реальная ставка составляет около 15% годовых.

Артем Чугунов