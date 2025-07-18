Моногорода по льготной ставке

Белый дом делает ставку на развитие малого и среднего бизнеса в моногородах и в особых экономических зонах. На финансовую поддержку таких предприятий по новой программе льготного кредитования и предоставления банковских гарантий правительством выделены первые 4 млрд руб. Развитием МСП в моногородах власти стремятся диверсифицировать их экономику — субсидии достанутся населенным пунктам с наиболее высоким уровнем безработицы, а также «угольным» моногородам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правительство запускает программу поддержки малого и среднего бизнеса в моногородах и в особых экономических зонах. Речь идет о льготном кредитовании и предоставлении банковских гарантий по контрактам предпринимателей. До 2030 года на это будет выделено 18,3 млрд. Сейчас подписанным Михаилом Мишустиным распоряжением Корпорации МСП и ее «дочке» МСП-банку (операторы программы) предоставлено 4 млрд руб.

Для получения финансовой поддержки компании не должны быть аффилированы с градообразующими предприятиями моногородов.

Также помощь не получат те, кто уже участвует в программе Минэкономики по льготному кредитованию МСП в приоритетных отраслях. При ключевой ставке в размере 20% (такой она является сейчас) льготный кредит под 7% можно будет получить на инвестиции (до 200 млн руб. на срок до 5 лет) и под 11% — на пополнение оборотных средств (до 50 млн руб., срок — до 3 лет). При ключевой ставке 19% и ниже льготные условия также опустятся на 1 процентный пункт — до 6% и 10% соответственно. Ожидается, что в этом году размер финансовой помощи каждому из ее получателей составит не менее 100 млн руб. Следить за расходованием субсидий будет Минэкономики: до 1 марта 2026 года ведомство обязали предоставлять правительству соответствующий доклад.

Идеологически программа вписывается в начатую реформу финансовой поддержки моногородов. Ее цель — диверсификация экономики таких образований, зависящей от деятельности градообразующего предприятия. Ранее было принято решение, что вместо ВЭБ.РФ, который фокусируется на крупных проектах, оператором программы господдержки моногородов становится МСП-банк, ориентированный на развитие малого бизнеса (см. “Ъ” от 11 мая).

В Корпорации МСП пояснили: в программу включены монопрофильные муниципальные образования с высоким уровнем безработицы, а также «угольные» моногорода. Точное их число не называется, но известно, что на конец 2024 года моногородов, в которых уровень безработицы был вдвое выше, чем в среднем по стране, было около 30.

Всего же в РФ статус моногорода сейчас имеет 321 населенный пункт.

Впрочем, около ста из них могут утратить этот статус и, соответственно, лишиться господдержки — Минэкономики намерено пересмотреть критерии причисления к таким образованиям (см. “Ъ” от 24 июня). В ведомстве инициативу объяснили тем, что во многих населенных пунктах монозависимость сходит на нет — это происходит в связи с трансформацией их экономик за счет развития бизнеса, не имеющего отношения к градообразующим предприятиям. Такое «прореживание» господдержки даст правительству возможность сконцентрироваться на финансовой помощи отдельным муниципальным образованиям с наиболее сложной экономической ситуацией.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отмечает, что сейчас малый и средний бизнес является ключевым драйвером развития моногородов. По его словам, это способствует повышению уровня жизни людей, создает новые рабочие места и необходимую инфраструктуру. «А значит, сокращается отток населения из этих населенных пунктов и формируются новые точки роста»,— подчеркивает Александр Исаевич.

Полина Попова